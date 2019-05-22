На Украине разработали беспилотный квадроцикл "Ласка" c пулеметом

На Украине разработали боевой робот-квадроцикл "Ласка", оборудованный пулеметом, сообщают местные СМИ.

Робот был создан на предприятии "Инфоком ЛТД", он называется "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0", передает "Апостроф".

Он представляет собой бронированный квадроцикл, имеет на борту пулемет ПКМ калибром 7,62 мм. Создатели позиционируют боевую единицу как средство огневой поддержки взвода, роты или батальона.

Уточняется, что квадроцикл способен перевозить припасы или раненых на своей плоской крыше.

"Это многофункциональная платформа, она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", – уточнили изданию представители разработчика.

На борту у робота есть несколько аккумуляторов, камеры, средства связи, радары и система управления. Техникой можно управлять дистанционно на расстоянии до двух километров.

В марте сообщалось, что на Украине успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", который планируется применять для транспортировки личного состава и перевозки грузов в условиях боевых действий.

Украина неоднократно рассказывала о собственных разработках, которые подвергались критике даже в собственной стране. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алексей Дегтярев