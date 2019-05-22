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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

К созданию российского воздушного космодрома присоединится Китай

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Источник изображения: vpk-news.ru

По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.

В проекте, на реализацию которого необходимо около $1,5 млрд, готова участвовать китайская компания по разработке ракет-носителей и спутников. Соглашение о сотрудничестве с ней было подписано в Китае на 4-м Международном Форуме ЭКСПО "Шелковый путь", сообщает Инфошос.

Это станет новой точкой роста высокотехнологичных производств на Урале и расширит рынок сбыта аэрокосмических услуг в Юго-Восточной Азии, отметил замдиректор по развитию ЗАО "Аэрокосмос" Юрий Бабонов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-76
Проекты
БРИКС
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