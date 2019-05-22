К созданию российского воздушного космодрома присоединится Китай

По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.

В проекте, на реализацию которого необходимо около $1,5 млрд, готова участвовать китайская компания по разработке ракет-носителей и спутников. Соглашение о сотрудничестве с ней было подписано в Китае на 4-м Международном Форуме ЭКСПО "Шелковый путь", сообщает Инфошос.

Это станет новой точкой роста высокотехнологичных производств на Урале и расширит рынок сбыта аэрокосмических услуг в Юго-Восточной Азии, отметил замдиректор по развитию ЗАО "Аэрокосмос" Юрий Бабонов.