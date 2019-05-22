Из США в Грецию доставлены вертолеты OH-58D "Кайова Уорриор"

ЦАМТО, 21 мая. В порту Волос 16 мая началась разгрузка доставленных из США морским транспортом разведывательных вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор", переданных Греции из состава ВС США.

Техника была доставлена на борту судна Ocean Giant, которое вышло 25 апреля из порта Джорджтаун и прибыло в Грецию 14 мая.

По информации Newgreektv.com, всего в Грецию доставлены 70 вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор" и один транспортный вертолет CH-47 "Чинук". Шесть пригодных к полетам вертолетов под управлением смешанных американских и греческих экипажей сразу выполнили перелет на авиабазу в Стефановикио, где будет проходить подготовка греческих пилотов и техников. Выгрузка доставленной техники завершилась 19 мая.

Как заявил 17 мая представитель СВ Греции, переданные вертолеты пригодны к применению и, как ожидается, скоро будут приняты на вооружение. Ожидается, что официальная церемония ввода техники в боевой состав ВС Греции состоится в середине июня.

Доставленный "Чинук" является последним из 10 приобретенных МО Греции в 2014 году из состава ВС США вертолетов CH-47SD. Он представляет собой CH-47C, модернизированный к версии "D".

Как сообщал ЦАМТО, греческие СМИ в начале 2017 года впервые сообщили о направленном Грецией в США запросе на поставку 70 вертолетов "Кайова Уорриор" из состава американских ВС.

В январе 2018 года Совет правительства Греции по иностранным делам и обороне (KYSEA) одобрил принятие 70 снятых с вооружения СВ США вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор".

Сами вертолеты будут переданы СВ Греции безвозмездно в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). Для их восстановления и доставки в страну Совет KYSEA одобрил выделение 44,16 млн. евро (52,8 млн. долл.).

По имеющейся информации, передаваемый пакет включает 36 полностью оборудованных вертолетов, 24 машины для обучения без некоторого оборудования, а также 10 ед., которые можно использовать в качестве источника запасных частей.

Вертолеты ВВС Греции дислоцированы на трех основных авиабазах: Стефановикио, Мегара и Александрия. В настоящее время на этих базах размещены около 180 вертолетов.

С 2014 года с вооружения СВ США было снято значительное количество вертолетов OH-58 "Кайова Уорриор". На продажу было выставлено около 600 машин данного типа в различном состоянии. Ранее 16 вертолетов были закуплены ВС Хорватии, еще 24 – Тунисом.