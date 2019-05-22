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22.05.2019
Российская газета

В Приамурье появился уникальный полигон для наведения мостов

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Источник изображения: Евгений Одиноков/РИА Новости

Уникальный полигон для отработки навыков развертывания мостов-конструкторов на время создали в Амурской области. Благодаря ему военные специалисты-дорожники смогут днем и ночью отрабатывать учебные задачи, не выезжая на природные открытые водоемы. Это сэкономит время и ресурсы.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, полигон представляет собой искусственный водоем площадью десять тысяч квадратных метров и глубиной в три метра. Для его создания пришлось вывезти около 50 тысяч тонн грунта. После этого котлован наполнили водой.

Вокруг нового озера разместились места для тренировок военнослужащих дорожно-комендантской службы. В их числе диспетчерский пункт и участок для развертывания сваебойных агрегатов, лесопильной пилорамы.

На полигоне можно провести тренировку по наведению малого и среднего автодорожного разборного моста через водоем, собрать низководный деревянный мост или понтоны для наплавного моста.


Дина Непомнящая

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