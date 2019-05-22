В Сирии отразили атаку на нашу авиабазу

20 мая Минобороны России сообщило о новом обострении обстановки в Идлибской зоне деэсклации и очередной попытке атаковать нашу авиабазу.

Хотя с 18 мая правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе, окопавшиеся в этой провинции террористы запрещенной в РФ группировки "Джабхат ан-Нусра" продолжают организовывать провокации и ведут обстрелы военных и мирных объектов.

Вечером 19 мая боевики предприняли попытку нападения на авиабазу наших ВКС в Хмеймиме. Они использовали реактивную систему залпового огня. По данным Минобороны России, в воскресенье около 20.00 с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористы выпустили 6 реактивных снарядов. "Дежурными силами ПВО все снаряды были уничтожены", - сообщили корреспонденту "РГ" наши военные.

Они добавили, что российская разведка быстро обнаружила пусковую установку боевиков на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль. По ней нанесли прицельный удар, уничтоживший объект.

Одновременно расчеты ПВО засекли летящие к Хмеймиму с северного и северо-восточного направлений два чужих беспилотника. Их сбили на значительном удалении от аэродрома базирования наших ВКС.

Юрий Гаврилов