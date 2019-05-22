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22.05.2019
Интерфакс-АВН

На границах Афганистана и СНГ находятся порядка 5 тыс. боевиков из "филиала" ИГИЛ - Бортников

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А.В. Бортников
Александр Бортников.
Источник изображения: www.gazeta.ru

Часть из них составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии

Душанбе. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Порядка 5 тыс. террористов, связанных с запрещённой в РФ организацией ИГИЛ, находятся в северных провинциях Афганистана, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах "филиал" ИГИЛ "Вилайат Хорасан" уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков", - сказал Бортников во вторник, выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, значительную их часть составляют граждане СНГ, ранее воевавшие в Сирии.

Также директор ФСБ отметил, что террористы продолжают проникать в страны СНГ, происходит их сращивание с организованной преступностью.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Персоны
Боев Сергей
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