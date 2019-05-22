Директор ФСБ заявил об угрозе использования террористами химоружия, в том числе с помощью беспилотников

Душанбе. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Добыты достоверные сведения об обработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов", - сказал Бортников во вторник, выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В качестве средств доставки поражающих элементов, отметил директор ФСБ, террористами применяются беспилотные летательные аппараты.

Также Бортников обратил внимание на то, что современные информационные технологии "предоставляют бандитам широчайшие возможности для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом", при чем используются для этого, в том числе, и мессенджеры.

"Растёт активность и техническая оснащённость киберподразделений международных террористических организаций, нацеленных на нанесение ущерба объектам жизненно важной и критической инфраструктуры",- отметил глава российской спецслужбы.

Директор ФСБ сообщил, что террористы все чаще используют электронные платежи и криптовалюты для перемещения денежных средств, "получаемых от некоторых государств и организаций, поддерживающих всемирную террористическую сеть".