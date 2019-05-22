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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Черноморский флот начал учения в Крыму

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Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе
Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый" вышли в море для проведения учений, информирует штаб Черноморского флота (ЧФ).

"После завершения одиночных задач корабли перейдут к проведению совместных корабельных учений, этапами которых станет проведение учебного морского боя и отработка противолодочных действий в составе группы кораблей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

На начальном этапе учений экипажи отработали выход кораблей из базы с прохождением минного района по заранее протраленной полосе.

"Затем, после выхода из Севастополя, экипажи провели комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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