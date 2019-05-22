Черноморский флот начал учения в Крыму

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый" вышли в море для проведения учений, информирует штаб Черноморского флота (ЧФ).

"После завершения одиночных задач корабли перейдут к проведению совместных корабельных учений, этапами которых станет проведение учебного морского боя и отработка противолодочных действий в составе группы кораблей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

На начальном этапе учений экипажи отработали выход кораблей из базы с прохождением минного района по заранее протраленной полосе.

"Затем, после выхода из Севастополя, экипажи провели комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах", - сказано в сообщении.