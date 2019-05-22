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22.05.2019
Lenta.ru

На Плутоне нашли жидкий океан

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Источник изображения: Фото: Alex Parker / NASA

Международная группа планетологов из Японии и США выяснили, что под поверхностью Плутона может находиться жидкий океан, защищенный от промерзания изолирующим слоем. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали, что может сохранять тепло в морской воде, при этом сохраняя внутреннюю поверхность ледяной оболочки неровной. Согласно результатам компьютерного моделирования, под замерзшим слоем должен находиться слой газовых гидратов — кристаллических твердых веществ, сформированных из газа и воды. Они очень вязкие, обладают низкой теплопроводностью и поэтому имеют теплоизоляционные свойства.

Без изолирующего слоя подповерхностный океан замерз бы сотни миллионов лет назад. Наиболее вероятным газовым компонентом является метан, выделяемый скалистым ядром Плутона. Подобные газогидратные слои могут обеспечивать существование жидкой воды и на других планетах а пределами Солнечной системы.

В 2015 году аппарата НАСА New Horizons предоставил снимки Плутона, включая фотографии Равнины Спутника — ледяной равнины, сформированную замершим азотом, окисью углерода и метаном. Учитывая ее местоположение и топографию, ученые предположили, что под ней существует подповерхностный океан. Однако эту версию изначально рассматривали как неправдоподобную, поскольку он должен был замерзнуть давно.

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