Трамп намерен увеличить число боевых кораблей ВМС США до 355

Власти США чуть более чем за десять лет увеличат число боевых кораблей ВМС страны до 355. С таким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида).

"Мы профинансируем 55 кораблей в рамках оборонной программы будущих лет и доведём ВМС США до 355 боевых кораблей", - цитирует его пресс-служба Белого дома.

По словам Пенса, программа развития ВМС, предложенная президентом США Дональдом Трампом, является самой крупной за последние 20 лет.

"В проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение ВМС США средств на закупку 12 новых боевых кораблей", - добавил американский вице-президент.

Ранее сообщалось, что модернизация средств доставки ядерных зарядов является приоритетом номер один в бюджетной заявке Министерства обороны США на 2020 год. Кроме того, $3,7 млрд планируется направить на развитие беспилотных и автономных систем, а $927 млн - на развитие программ искусственного интеллекта.