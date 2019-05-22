ВВО получит современное оружие

К концу текущего года доля современных образцов техники в соединениях и частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) должна составить около 70%.

Об этом заявил командующий войсками округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

По его словам, планируется довести долю современных образцов техники почти до 90% в бомбардировочной авиации и более 70% в истребительной.

Жидко отметил, что в текущем году в войска округа планируется поступление более 1,5 тысяч современных перспективных образцов вооружения и техники. Военнослужащие уже осваивают модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, БМП-2М, танки Т-80БВ, многофункциональные комплексы БЛА "Орлан-10".

"Помимо этого, ожидается поступление комплектов ЗРС С-400, различных модификаций систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, противотанковых комплексов и БЛА", - уточнил командующий войсками ВВО.