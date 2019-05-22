Пилот ВВС США не справился с "Харриером"

В США началось расследование причин крушения штурмовика морской пехоты 2-й воздушной эскадрильи AV-8B Harrier, который разбился в Северной Каролине, сообщает военно-морской институт США.

Отмечается, что самолет потерпел крушение недалеко от базы и города Хэвлок. Пилот успешно катапультировался и остался в живых. Его экстренно госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. Возможные причины аварии пока не называются.

Данных о жертвах и пострадавших среди лиц гражданского населения не поступало.