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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

Пилот ВВС США не справился с "Харриером"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США началось расследование причин крушения штурмовика морской пехоты 2-й воздушной эскадрильи AV-8B Harrier, который разбился в Северной Каролине, сообщает военно-морской институт США.

Отмечается, что самолет потерпел крушение недалеко от базы и города Хэвлок. Пилот успешно катапультировался и остался в живых. Его экстренно госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь. Возможные причины аварии пока не называются.

Данных о жертвах и пострадавших среди лиц гражданского населения не поступало.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Harrier
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