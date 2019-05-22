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22.05.2019
Военное обозрение

Хуситы заявили о попадании ракеты в здание Минобороны Саудовской Аравии

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Саудовские силы ПВО-ПРО зафиксировали несколько пусков баллистических ракет с территории Йемена по району аэропорта Эр-Рияда и городу Эт-Таиф (на западе Саудовской Аравии) – в 70 км восточнее Мекки. В Эт-Таифе располагается летняя правительственная резиденция.

Ближневосточные информационные службы сообщают о том, что ракеты были выпущены хуситами.

Источник изображения: topwar.ru

Для перехвата ракет были использованы противоракетные системы Patriot, которые ранее саудиты закупили у США. Утверждается, что использование комплексов "Пэтриот" позволило перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена. О том, сколько ракет в общей сложности выпустили хуситы по Эр-Рияду и Эт-Таифу, не сообщается.

При этом есть заявления СМИ о том, что жители столицы Саудовской Аравии видели в ночном небе как минимум шесть вспышек, сопровождающихся громким звуком. По официальным данным, жертв нет.

Однако в издании "Аль-Масира" представители хуситов утверждают, что одна из ракет, прорвав систему ПРО Саудовской Аравии, попала в здание министерства обороны Саудовской Аравии. В саудовском военном ведомстве попадание ракеты отрицают.

По некоторым данным, саудовскую территорию со стороны Йемена пытались атаковать и беспилотниками. БПЛА использовались для атак города Джизан.

Атаки со стороны хуситов связывают с возобновлением саудовской коалицией операции по взятию под свой контроль йеменского порта Ходейда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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