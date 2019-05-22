В УВЗ заявляют о дальнейшей модернизации самоходной гаубицы "Мста-С"

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Самоходная гаубица "Мста-С" не исчерпала свой потенциал, работы по ее модернизации продолжаются, заявил главный конструктор-начальник специального конструкторского бюро (СКБ) "Трансмаш-спецтехника" (входит в "Уралвагонзавод") Алексей Щипанов.

"Мста-С" и сегодня в виде наиболее современных модификаций 2С19М1 и 2С19М2 производится серийно и поставляется в Российскую армию. Заложенный 30 лет назад модернизационный потенциал самоходной гаубицы ещё не исчерпан и конструкторский отдел предприятия продолжает работы по её совершенствованию", - сказал А.Щипанов, слова которого приводит пресс-служба "УВЗ".

Он отметил, что 2С19 пользуется заслуженным уважением среди артиллеристов.

"Она мощная, имеет высокие боевые характеристики: скорострельность, маневренность, дальность стрельбы. Но требует серьёзной подготовки и отличного знания матчасти", - сказал конструктор, отметив, что эскпортная модификация "Мста-С" 2С19М1-155 имеет тактико-технические харакетристики на уровне зарубежных аналогов, а по некоторым - превосходит их.

В мае исполняется 30 лет со дня принятия на вооружение 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С". Самоходная артиллерийская установка (САУ) была создана коллективом ОКБ-3 под руководством главного конструктора Юрия Томашова. По основным характеристикам гаубица превосходила не только свою предшественницу 2С3М "Акация", но и современные ей аналоги.

"Её достоинство - максимальная дальность стрельбы. Благодаря автоматизированному заряжанию снаряда и механизированному заряжанию заряда темп стрельбы подготовленными боеприпасами составляет более восьми выстрелов в минуту", - отмечают в "УВЗ".

Кроме того, на 2С19 автоматизировано удаление стреляной гильзы, усилено бронирование, реализована возможность боевой работы от агрегата питания.

"Мста-С" предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

Создание 2С19 отмечено Ленинской и Государственной премиями СССР, "Мста-С" до сих считается одним из лучших самоходных артиллерийских орудий.