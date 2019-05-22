Источник: многофункциональную лабораторию "Наука" запустят к МКС осенью 2020 года

По словам собеседника агентства, для выведения модуля на орбиту планируется использовать ракету-носитель "Протон-М"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будет запущен к МКС не ранее осени 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Срок пуска МЛМ "Наука" - это конец октября - ноябрь 2020 года, не раньше", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для выведения модуля на орбиту планируется использовать ракету-носитель "Протон-М".

По словам источника, активная фаза работ по проекту началась 20 мая, "соответствующее распоряжение подписано гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным".

В настоящее время "Наука" находится в Центре им. Хруничева, уточнил источник. В октябре 2019 года после проведения ряда испытаний (в частности испытаний шести старых баков модуля и принятия решения - менять их на новые или оставить) модуль отправят в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". На июль 2020 года запланирована его доставка на Байконур.

Другой источник в отрасли сообщил ТАСС, что "все системы на МЛМ-У (многофункциональный лабораторный модуль усовершенствованный - прим. ТАСС) в основном завершены либо находятся на гарантийных сроках, то есть Роскосмос до конца 2020 года успевает запустить этот модуль к МКС".

В конце февраля Дмитрий Рогозин рассказал о планах запустить МЛМ "Наука" летом 2020 года. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на модуль поставят баки от разгонного блока "Фрегат". Эту информацию журналистам подтвердил гендиректор госкорпорации.

О модуле "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева.

Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.