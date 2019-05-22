Авралов при размещении авиагруппы ВКС России в 2015 году на территории Сирии не было - замминистра обороны Булгаков

В операции "Сирийский экспресс" не задействовались разве что монорельс и фуникулёр

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Развёртывание авиационной группировки Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии шло быстро, но планово, сегодня российский контингент на территории республики обеспечен всем необходимым выше норм мировых стандартов, заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Не надо драматизировать. На самом деле между заключением межправительственного соглашения о размещении авиагруппы и санкцией Совета Федерации на использование ВКС на чужой территории прошло больше месяца. Подготовка протекала быстро, но в плановом порядке. Впрочем, рассказать эту историю полностью ещё не пришло время", - сказал Булгаков в интервью, которое публикует во вторник газета "Аргументы и факты".

Так он ответил на реплику журналиста, что в 2015 году при вводе авиагруппы ВКС в Сирию руководство страны поставило перед руководством системы материально-технического обеспечения войск "задачу, которую надо решать именно в пожарном порядке".

При этом Булгаков отметил глобальный характер операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов и материально-технических ресурсов для дислоцированной на территории республики российской группировки и правительственной армии.

"То, что сейчас называется сирийским экспрессом, было организовано в этом кабинете. Были задействованы все существующие виды транспорта, кроме разве что монорельса и фуникулёра: автомобильный и железнодорожный внутри страны, военно-транспортная авиация, вспомогательный флот ВМФ, гражданские суда по контракту. Зато живут люди не в палатках, а в нормальных условиях, с кондиционером и душем", - сказал Булгаков.

По его оценке, военнослужащие Вооружённых сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики обеспечены всем необходимым выше требований мировых стандартов.

"Не могу сказать, что российский контингент в Сирии обеспечен всем необходимым по мировым стандартам. Пусть мировые стандарты ещё попробуют нас догнать!", - сказал Булгаков.