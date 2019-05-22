Военные очистили три полигона в Сибири на площади 5 тыс. га от неразорвавшихся боеприпасов

Новосибирск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Инженерно-саперные подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели сплошную очистку полигонов на территории трех регионов Сибири от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"Поиск и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов проводили на полигонах Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Были проверены все мишенные поля и другие участки местности, на которых возможно обнаружение взрывоопасных предметов.

Поиск проводился с помощью современных средств ведения инженерной разведки: костюма сапера ОВР-1 "Сокол", селективного миноискателя ИМПС-2 и дистанционных миноискателей "Коршун", которые позволяют обнаруживать боеприпасы всех типов как на поверхности, так и на различных глубинах в грунте.

"Найденные взрывоопасные предметы уничтожались на месте, с помощью накладных зарядов и со строгим соблюдением требований безопасности", - говорится в сообщении.

Общая площадь разведываемых территорий составила около 5 000 гектаров.