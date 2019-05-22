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22.05.2019
Интерфакс-АВН

Военные очистили три полигона в Сибири на площади 5 тыс. га от неразорвавшихся боеприпасов

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ОВР-1 «Сокол» и ЗКС-1 «Дублон»
ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Новосибирск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Инженерно-саперные подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели сплошную очистку полигонов на территории трех регионов Сибири от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"Поиск и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов проводили на полигонах Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Были проверены все мишенные поля и другие участки местности, на которых возможно обнаружение взрывоопасных предметов.

Поиск проводился с помощью современных средств ведения инженерной разведки: костюма сапера ОВР-1 "Сокол", селективного миноискателя ИМПС-2 и дистанционных миноискателей "Коршун", которые позволяют обнаруживать боеприпасы всех типов как на поверхности, так и на различных глубинах в грунте.

"Найденные взрывоопасные предметы уничтожались на месте, с помощью накладных зарядов и со строгим соблюдением требований безопасности", - говорится в сообщении.

Общая площадь разведываемых территорий составила около 5 000 гектаров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ОВР-1 Сокол
Компании
Минoбороны РФ
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