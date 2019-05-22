Всеармейский конкурс "Чистое небо" стартовал в Краснодарском крае

На полигоне "Ейский" в Краснодарском крае стартовал Всеармейский этап конкурса "Чистое небо". Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) отразили ракетный удар условного противника.

На полигоне "Ейский" в Краснодарском крае стартовал Всеармейский этап конкурса "Чистое небо". Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) отразили ракетный удар условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и упражнения по тактической, специальной, огневой и инженерной подготовке.

Лучшая среди семи команд в августе поедет в Китай представлять вооруженные силы России на международном конкурсе.