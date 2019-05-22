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22.05.2019
Известия.ru

Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году

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РЭБ "Мурманск-БН"
Автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления радиосвязи "Мурманск-БН".
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Военный городок для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота в якутском порту Тикси будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, всего в комплексе будет 11 объектов, они будут соединены между собой крытыми переходами. Подразделения нового соединения ПВО флота в Тикси предназначены для того, чтобы обеспечивать безопасности воздушного пространства над Северным морским путем.

7 мая Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье".

16 апреля военные эксперты рассказали, как Россия планирует обеспечить себе контроль над торговым маршрутом Северный морской путь и защитит его от угроз с воздуха.

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Страны
Россия
Продукция
Дивноморье
Красуха-4
Мурманск-БН
Компании
Минoбороны РФ
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Булгаков Дмитрий
Проекты
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СФ
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6 комментариев
№1
22.05.2019 09:12
Не забывали бы и новые арктические бригады формировать, чтобы охранять новую инфраструктуру (порты, РЛС, ЗРК.....)

От Мурманска до Чукотки их как минимум 7-8 нужно..
0
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№2
22.05.2019 09:34
Цитата, штурм сообщ. №1
От Мурманска до Чукотки их как минимум 7-8 нужно
Арктическая база это ведь не в прямом смысле мотопехотная или танковая бригада.
А самих баз с аэродромами, морскими и речными пристанями, наверное примерно столько и есть еще с советских времен, в географически и стратегически удобных точках, например в эстуариях сибирских рек.
Сектора контроля и маршруты обеспечения баз давно разработаны, нужно их заново отстроить, оборудовать и заселить л/с.

P.S.
Ученые как довольны будут! Метеорологи, климатологи, океанологи, геофизики и др. - уж выделят им военные по паре коек, пайков в столовке, электророзеток и пароль от WiFi :)
0
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№3
22.05.2019 11:53
Цитата, BorSch сообщ. №2
Арктическая база это ведь не в прямом смысле мотопехотная или танковая бригада.
Бывать там самому не доводилось, в новых  Арктических пятилистниках всего по 150 чел. , это только на роту тянет....
А по факту нужно и за морем следить и за небом и за сушей и соседям помощь оказать при необходимости.
Вот наверно минимальный набор сил Арктической бригады:
-Дивизион ПВО (/БУК-М2, ТОР-М2/ПАНЦИРЬ);
-Дивизион береговой обороны (батарея Бал/Бастион + 2 батареи САУ 152 мм);
- два батальона " арктической мотопехоты"
- рота/ отряд арктичекого Спецназа
- звено вертолетов 4-6 ед. Ми-8 АМТШ-А
0
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№4
22.05.2019 12:25
Цитата, штурм сообщ. №3
и соседям помощь оказать при необходимости
:)))
+2
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№5
22.05.2019 17:55
Цитата, BorSch сообщ. №4
Медведь какой-то мелкий пошел... Или фотошоп не той системы....
0
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№6
22.05.2019 18:32
Цитата, штурм сообщ. №3
Вот наверно минимальный набор сил Арктической бригады:
-Дивизион ПВО (/БУК-М2, ТОР-М2/ПАНЦИРЬ);
-Дивизион береговой обороны (батарея Бал/Бастион + 2 батареи САУ 152 мм);
- два батальона " арктической мотопехоты"
- рота/ отряд арктичекого Спецназа
- звено вертолетов 4-6 ед. Ми-8 АМТШ-А

Боюсь что этого может не хватить против американского спецназа:

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