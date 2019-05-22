Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
Военный городок для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота в якутском порту Тикси будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, всего в комплексе будет 11 объектов, они будут соединены между собой крытыми переходами. Подразделения нового соединения ПВО флота в Тикси предназначены для того, чтобы обеспечивать безопасности воздушного пространства над Северным морским путем.
7 мая Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье".
16 апреля военные эксперты рассказали, как Россия планирует обеспечить себе контроль над торговым маршрутом Северный морской путь и защитит его от угроз с воздуха.
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От Мурманска до Чукотки их как минимум 7-8 нужно..
От Мурманска до Чукотки их как минимум 7-8 нужноАрктическая база это ведь не в прямом смысле мотопехотная или танковая бригада.
А самих баз с аэродромами, морскими и речными пристанями, наверное примерно столько и есть еще с советских времен, в географически и стратегически удобных точках, например в эстуариях сибирских рек.
Сектора контроля и маршруты обеспечения баз давно разработаны, нужно их заново отстроить, оборудовать и заселить л/с.
P.S.
Ученые как довольны будут! Метеорологи, климатологи, океанологи, геофизики и др. - уж выделят им военные по паре коек, пайков в столовке, электророзеток и пароль от WiFi :)
Арктическая база это ведь не в прямом смысле мотопехотная или танковая бригада.Бывать там самому не доводилось, в новых Арктических пятилистниках всего по 150 чел. , это только на роту тянет....
А по факту нужно и за морем следить и за небом и за сушей и соседям помощь оказать при необходимости.
Вот наверно минимальный набор сил Арктической бригады:
-Дивизион ПВО (/БУК-М2, ТОР-М2/ПАНЦИРЬ);
-Дивизион береговой обороны (батарея Бал/Бастион + 2 батареи САУ 152 мм);
- два батальона " арктической мотопехоты"
- рота/ отряд арктичекого Спецназа
- звено вертолетов 4-6 ед. Ми-8 АМТШ-А
и соседям помощь оказать при необходимости:)))
Вот наверно минимальный набор сил Арктической бригады:
-Дивизион ПВО (/БУК-М2, ТОР-М2/ПАНЦИРЬ);
-Дивизион береговой обороны (батарея Бал/Бастион + 2 батареи САУ 152 мм);
- два батальона " арктической мотопехоты"
- рота/ отряд арктичекого Спецназа
- звено вертолетов 4-6 ед. Ми-8 АМТШ-А
Боюсь что этого может не хватить против американского спецназа: