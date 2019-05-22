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22.05.2019
ТАСС

Российские и сирийские военные провели совместные учения у Голанских высот

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Российская военная полиция на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. Архивное фото
Российская военная полиция на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Военными РФ ведется мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне и контроль за прекращением огня

ДАМАСК, 21 мая. /ТАСС/. Военная полиция Минобороны РФ и сирийские военные провели совместные учения на территории освобожденной провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот в Сирии. Учения принимал начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский, посетивший военную базу своих подчиненных, передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря действиям российских вооруженных сил и военной полиции в августе 2018 года впервые миссия ООН смогла вместе с российскими военными осуществить патрулирование", - сказал он журналистам, отметив, что российскими военными ведется мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне и контроль за прекращением огня.

Российские военные уже почти год несут службу у Голанских высот, охраняя покой сирийцев. До этого провинция Эль-Кунейтра была несколько оккупирована террористами и боевиками. После того, как весной 2017 года сирийские военные выбили отсюда экстремистов, Эль-Кунейтра стала демилитаризованной зоной, которую сегодня контролируют российские военные полицейские.

Российская военная полиция создала здесь необходимую транспортную инфраструктуру, которой здесь не было прежде. Кроме того, военные провели электричество, наладили водоснабжение, обеспечив сирийцам условия для мирной жизни, взамен получив доверие и теплое отношение от местных жителей. "Они нас приветствуют, они называют нас своими братьями, говорят, что мы освободители, так что радостно встречают, приветливо, приятно", - говорит командир батальона военной полиции РФ Ахмед Абдулмуталибов.

С 15 октября 2018 года возобновил работу контрольно-пропускной пункт "Кунейтра" на линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, который был закрыт в августе 2014 года из-за военных действий. Это способствовало возвращению на Голаны миротворцев из состава Сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск.

Осенью 2018 года в провинции Эль-Кунейтра были восстановлены сети электроснабжения. По данным властей провинции, ранее боевики разрушили 45% электросетей и около половины объектов инфраструктуры водоснабжения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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