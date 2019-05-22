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22.05.2019
ТАСС

Полигон для наведения мостов создали на территории ВВО в Приамурье

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Военнослужащие наводят понтонный мост
Военнослужащие наводят понтонный мост.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Занятия на нем позволят экономить ресурсы и время обучения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Полигон для наведения мостов появился на территории соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Амурской области, сообщила во вторник журналистам пресс-служба ВВО.

"В соединении материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, создан уникальный полигон для отработки навыков развертывания мостов-конструкторов на время. Специалисты создали искусственный водоем площадью 10 тыс. кв. м и глубиной 3 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что созданный полигон позволяет качественно проводить полный цикл обучения специалистов-дорожников, не выезжая на природные открытые водоемы. Вокруг водоема созданы учебные места для отработки нормативов военнослужащими дорожно-комендантской службы, развернут диспетчерский пункт, участок для развертывания сваебойных агрегатов, лесопильной пилорамы и другие места для тренировок специалистов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО, занятия на таком полигоне позволят в разы экономить ресурсы и время. Нормативы можно теперь отрабатывать в любое время, в том числе ночью.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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