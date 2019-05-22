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22.05.2019
ТАСС

Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания

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Тихоокеанский флот. Архивное фото
Тихоокеанский флот. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В честь праздника на кораблях флота состоялся торжественный подъем Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. День создания Тихоокеанского флота (ТОФ), берущего свое начало с Охотской военной флотилии, отмечается в России 21 мая. Моряков-тихоокеанцев, гражданский персонал и ветеранов военной службы с годовщиной образования ТОФ в понедельник поздравили командующий флотом адмирал Сергей Авакянц, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

"В послевоенные годы тихоокеанцы стояли у истоков строительства и освоения современного ракетно-ядерного флота России. На боевом счету тихоокеанцев - сотни дальних морских походов, очистка от мин порта Читтагонг в Народной Республике Бангладеш и Суэцкого канала, охрана судоходства в Аденском и Персидском заливах, спасательные операции, уникальные гидрографические исследования", - передает поздравление Авакянца пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Отмечается, что в честь праздника на кораблях флота состоялся торжественный подъем Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования. В понедельник также в честь праздника на водной станции Тихоокеанского флота пройдут соревнования по гребле на ялах на Кубок командующего Тихоокеанским флотом.

В свою очередь Козлов, поздравление которого передает пресс-служба министерства, отметил героев Великой Северной экспедиции XVIII века, благодаря которым на карту были нанесены точные очертания побережья Камчатки и всего Охотского моря. "Мы помним о славных защитниках Порт-Артура - моряках крейсеров "Россия", "Громобой", "Рюрик" и "Богатырь". Неоценимый вклад моряки-тихоокеанцы внесли в разгром нацизма и милитаризма во Второй мировой войне", - говорится в поздравлении.

Богатая история флота свидетельствует о безупречной выучке, мужестве и героизме русских моряков, сказал в своей поздравительной речи Ролик. "Сегодня Тихоокеанский флот с честью продолжает заложенные традиции и <...> выполняет задачи, связанные с охраной рубежей Родины и защитой национальных интересов нашей страны на просторах Мирового океана", - передает слова поздравления пресс-служба Законодательного собрания региона.

История флота

По данным Музея ТОФ во Владивостоке, начало плаваний русских судов по морям Тихого океана относится к 1639 году, когда отряд казачьего десятника Ильи Москвитина вышел к побережью Охотского моря. В 1716 году в Охотске был создан военный порт, где за следующие 15 лет были построены ладья "Восток", шитик "Фортуна", боты "Лев" и "Восточный Гавриил". Именно из этих судов и состояла поначалу Охотская военная флотилия (преобразованная позже в ТОФ), создать которую 21 мая 1731 года своим указом повелела императрица Анна Иоанновна. Этот день считается официальным днем зарождения ТОФ.

В 1849 г. для более надежной охраны побережья и Курильских островов главную базу Охотской флотилии перенесли в незамерзающий Петропавловский порт (ныне г. Петропавловск-Камчатский). Первое масштабное боевое применение флотилии состоялось 20 августа 1854 г., когда при обороне Петропавловского порта моряки успешно отбили атаки англо-французской эскадры. В 1860 г. моряками флотилии был основан военный пост (ныне город) Владивосток, который имел удобную защищенную гавань, а в 1898 г. у Китая была взята в аренду еще одна база - Порт-Артур (ныне Люйшунь, КНР).

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. часть кораблей флотилии была включена в состав 1-й Тихоокеанской и Владивостокской эскадр. Несмотря на сопротивление защищавших Порт-Артур русских моряков, экипажей кораблей "Варяг", "Стерегущий", "Рюрик", "Страшный", "Бородино", "Князь Суворов", "Наварин", "Адмирал Ушаков" и др., основные силы русского флота на Тихом океане были уничтожены. В годы Первой мировой войны корабли флотилии были переданы на другие флоты, их экипажи участвовали в военных действиях на Северном и Средиземноморском морских театрах.

В период Великой Отечественной войны часть кораблей переименованного к тому времени Тихоокеанского флота была переведена на Северный флот, свыше 140 тыс. моряков-тихоокеанцев сражались в составе морских стрелковых бригад. В 1945 г. Силы флота участвовали в Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. За боевые заслуги 43 матроса и офицера ТОФ удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенный период флот был оснащен подводными и надводными кораблями; главной ударной силой стали атомные подводные ракетоносцы с большой автономностью плавания.

С апреля текущего года в дальнем плавании в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится отряд в составе больших противолодочных кораблей ТОФ "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Иркут". Корабли уже посетили ряд иностранных портов, приняли участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019". В полигонах боевой подготовки флота в заливе Петра Великого и в Авачинском заливе действуют большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", тактические группы малых противолодочных кораблей, спасательные суда "Виктор Белоусов" и "Алагез".

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