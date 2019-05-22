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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

Ил-76 станет ракетоносцем

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Источник изображения: Фото: anyaero.com

Под Челябинском откроют "летающий космодром" для китайских спутников

К проекту по выводу на орбиту космических аппаратов с самолета Ил-76 подключится китайский разработчик легких ракет-носителей и спутников One Space. Соглашение о сотрудничестве подписано на международной выставке "Шелковый путь", состоявшейся в Сиане (КНР) 10–13 мая.

Комплекс "Аэрокосмос" создается для расширения участия России на мировом рынке услуг по запуску космических аппаратов. Это один из якорных проектов Евразийского аэрокосмического кластера в Сосновском районе Челябинской области. Предусматривается осуществление пусков носителя со спутниками с воздушной стартовой платформы. В проекте задействованы технология производства ракеты "Штиль" и дооборудованный Ил-76МФ. По данным разработчика, ГРЦ имени Макеева, сброс ракеты, изначально созданной для вооружения подводных лодок, производится на высоте 10–12 километров при скорости самолета 760–800 километров в час. При старте пусковая платформа вытягивается из грузового отсека парашютной системой, после чего на заданной высоте ракета отделяется с включением двигателя первой ступени. "Летающий космодром" не требует строительства дорогостоящих наземных сооружений: самолет-носитель доставляет ракету в район старта, при этом запуск РН может производиться на удалении до четырех тысяч километров от аэродрома. По сути самолет выполняет функции многоразовой первой ступени PH. Ракета Р-29 РН "Штиль" в модификации для воздушного старта имеет массу около 45 тонн, полезная нагрузка может достигать сотен килограммов.

“ У китайцев есть разработка ракеты, которую они хотели бы запускать с российского Ил-76 ”

Кроме "Аэрокосмоса", в проекте создания кластера участвуют уральские компании: ГРЦ имени Макеева, Златмаш, Усть-Катавский вагоностроительный завод им. Кирова, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Забабахина. Идея – объединить производственный, инновационный, научный и образовательный потенциал предприятий в сфере космических технологий. Разработка "Аэрокосмос – воздушный старт" была презентована на выставке "Шелковый путь", после чего состоялись переговоры и подписание соглашения с One Space.

Как отметил заместитель директора по развитию ЗАО "Аэрокосмос" Юрий Бабонов, китайцы разработали ракету, которую хотели бы запускать с российского самолета Ил-76 для вывода спутников на орбиту.

"Не всегда требуются крупнотоннажные "Союз", "Протон" и "Ангара". Зачастую для многофункциональной работы на орбите достаточно небольшого спутника. Сотрудничество с китайской стороной в этом направлении станет новой точкой роста высокотехнологичных производств на Урале и расширит рынок сбыта аэрокосмических услуг в Юго-Восточной Азии", – подчеркнул Юрий Бабонов.


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ангара
Ил-76
Ил-76МФ
Протон-(К)М
Компании
ГРЦ им. Макеева
Златмаш
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
Воздушный старт
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