Народ-победитель нуждается в поддержке

Нашей стране пора осознать себя цивилизацией

Усиливающийся мировой беспорядок ставит перед политиками, дипломатами и военными задачу поиска новых путей укрепления национальной и международной безопасности.

Сегодня мир противостоит итоговому вектору взаимодействия сил, с одной стороны, способствующих стабильности и порядку, с другой – провоцирующих анархию, хаос. Балансом между ними определяется характер эпохи. Выстоять и победить в глобальной конкуренции можно с опорой на совокупность знаний, охватывающих широкий спектр стратегий и технологий – как традиционных, так и инновационных. Существенным, но пока еще недостаточно востребованным потенциалом обладает стратегическая культура (СК) как инструмент военно-политического анализа, выработки генеральной линии в отношении других государств, поиска взаимоприемлемых решений при общении с представителями иных цивилизаций. СК включает финансово-экономическую, административно-политическую и культурно-мировоззренческую сферы. Это обусловливает ее стержневую, определяющую роль при формировании стратегии национальной и международной безопасности, прогнозировании угроз, принятии важнейших решений.

Стратегическая культура, по определению академика РАН Андрея Кокошина, выражается в особом, присущем данной стране и ее народу характере поведения вооруженных сил, в способах использования военной силы. СК представляет собой совокупность стереотипов устойчивого поведения соответствующего субъекта при масштабном по своим политическим задачам и военным целям применении силы, в том числе при подготовке, принятии и реализации стратегических решений.

“ Требуются целенаправленные усилия по восстановлению численности и жизненных сил русского народа ”

СК – атрибут не только ВС или даже государственной машины, а всего народа. Это долговременный, весьма инерционный социопсихологический феномен, который часто сохраняется почти в неизменном виде при смене руководства страны или даже политической системы. Вместе с тем при определенных условиях вполне возможны радикальные изменения СК в течение относительно короткого временного интервала. Импульс им могут придать драматические события с травмирующими последствиями, такие как революции, поражение в войне, острые экономические и политические кризисы и т. д., то есть события, вызывающие у народа глубокий стресс, запускающие процесс изменения социальной парадигмы, предполагающие поиски компромиссов между разными группами.

Наша СК подверглась жестким испытаниям в период слома советской общественно-политической формации в начале 90-х. Тогдашними правящими элитами была сделана попытка перенести на российскую почву без необходимого критического переосмысления элементы стратегической культуры США с приглашением для этого советников и консультантов из Госдепа и ЦРУ. В результате под угрозой оказалась национальная безопасность нашего государства, были существенно ослаблены Вооруженные Силы, разрушены целые отрасли промышленности и стратегические предприятия ОПК, нанесен серьезный ущерб в культурно-мировоззренческой сфере. Был запущен процесс дальнейшей дезинтеграции страны. Важная роль в нем по сей день принадлежит "пятой колонне", которая создавалась и пестовалась зарубежными "доброхотами".

Полученный негативный опыт разрушения собственного государства и его армии свидетельствует, что в национальной стратегической культуре нельзя допускать бездумного (читай, преступного) использования заемных элементов. Осознание этого факта потребовало времени.

На становление современной СК России оказывает влияние ряд особенностей межцивилизационных отношений в постиндустриальную и информационную эпоху. Отметим важнейшие.

Во-первых, после распада СССР и мировой социалистической системы противоборство переместилось из идеологической в межцивилизационную сферу. Борьба идет не только за обладание природными ресурсами, но и за утверждение определенного образа жизни, распространение культурно-мировоззренческих стереотипов с конечной целью получить полный контроль над сознанием покоренных народов.

Во-вторых, нынешняя эскалация международной напряженности вызвана масштабной экспансией североатлантической цивилизации, которая предпринимает попытки вестернизации стран и народов, обладающих собственными развитыми СК. Под лозунгами борьбы за продвижение демократии и прогресс используются самые разные способы и средства, включая гибридные войны и "цветные революции".

В стратегии англосаксонской элиты роль важного инструмента переустройства мира отведено НАТО. В ходе искусственной гибридизации альянс переформатируется из региональной в глобальную силовую систему.

Православие, самопознание, народность

Для СК сегодняшней России как особого типа цивилизации в условиях экспансии чуждых культур и традиций важно обеспечить сохранение своей идентичности, не допустить внутреннего конфликта по линии разлома между русско-православной и тюрско-мусульманской субцивилизациями, развивать взаимодействие в достижении духовных, культурных и экологических приоритетов на основе общих интересов и ценностей. Именно национальные ценности и интересы должны формировать ядро СК России, будущее которой напрямую связано с выживанием страны, сохранением ее самоидентификации, самобытной культуры и цивилизационной модели. Пока подобный вектор развития существует лишь теоретически. "Нынешняя Россия, – по оценке Леонида Ивашова, – заплутавшись в потемках дикого капитализма, пытается найти свой путь, свое место в системе современного миропорядка. То втискивается в западный ареал, безнравственный, гнусный и беспощадный к ней и другим народам и цивилизациям, то устремляется в объятия Китая. Собственного курса у нынешней властной "элиты" для России нет, точнее, она проводит курс в никуда".

Формирование российской СК велось со времен Ледового побоища, Куликовской битвы, изгнания польских интервентов в Смутное время, получило мощные импульсы в ходе реформ Петра Великого и в Отечественной войне 1812 года. Ключевую роль в создании истинно национальной стратегической культуры сыграли победы русского оружия в последующих войнах, прежде всего в Великой Отечественной.

За прошедшие столетия сформировались базовые факторы СК России, основанные на неизменном оборонительном характере военной доктрины. Как отмечал Николай Бердяев, "русская государственность занимала положение сторожевое и оборонительное. Она выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпоху, в иноземных нашествиях". Этого не было, да и не могло быть у большинства европейских государств, защищенных от экспансии с востока самой Россией.

Важнейшей характеристикой отечественной СК было и остается веками формировавшееся в народном генотипе представление об обязательности завершения войны победой, что требовало моральной и физической готовности к жертвам во имя нее и не допускало сомнений в этом. Именно фактор безальтернативности победы обусловливал успешное завершение всех войн, которые приходилось вести России, неизменно оцениваемых народами нашей страны как борьба за независимость и национальное выживание. И каждая в конечном счете усиливала международные и геостратегические позиции государства, увеличивала его авторитет и влияние.

Подчеркнем уникальные составляющие российской СК: оборонительный характер, нацеленность на безусловное завершение войны победой, готовность на жертвы во имя этого, коллективизм, стремление к сбалансированному применению силы, что позволило сохранить от разрушения многие города Европы. Наиболее ярко все это проявилось в годы Великой Отечественной войны.

Высокую боеспособность нашей армии традиционно обеспечивал русский народ, накопивший богатейший исторический опыт защиты Отечества. Это ни в коей мере не умаляет подвигов, совершенных представителями других этносов нашей многонациональной страны. Но безмерные жертвы, нарушенный войной демографический баланс, продолжающееся разрушение целых ареалов проживания русского народа требуют целенаправленных усилий по восстановлению его численности и жизненных сил. Это задача первостепенной государственной важности, без решения которой страна обречена на развал и гибель.

В возрождении русского народа важное место принадлежит православию, которое в течение многих веков оставалось стержнем духовной жизни армии и общества. Сегодня эта традиция возвращается.

Слабости "мягкой" силы

Новое измерение российская СК получила с участием наших ВКС в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Завершив в основном разгром экстремистских группировок и оценив изменившуюся обстановку, командование Вооруженных Сил приняло решение развернуть гуманитарную операцию по оказанию помощи мирному населению. Это представляет собой несомненный вклад в СК России.

Слабое место нашей стратегической культуры – то, что у страны не было и нет постоянных надежных союзников, а коалиции в прошлых войнах носили ситуативный характер и нередко завершались превращением недавних друзей в непримиримых врагов. В этом контексте усилия общества и правящих элит должны быть нацелены на закрепление имеющихся и развитие новых межгосударственных связей, недопущение изоляции России, развитие потенциала "мягкой" силы как важного инструмента повышения притягательности страны. Здесь пока задействованы лишь отдельные возможности, а часть имеющихся деградирует.

“ Все более характерно стремление государства к минимизации своего участия в воспроизводстве населения ”

Несколько примеров. С 2016 года Россия впервые после 11 лет лидерства перестала быть первой по числу запусков ракет космического назначения, ее доля упала до 20 процентов (17 стартов) против 26 процентов у Китая и США (по 22). В 2018-м дела обстояли не лучше.

Отечественная орбитальная группировка в прошлом году выросла на восемь спутников и составила 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения, в то время как у Китая на орбитах действовали 284, у США – 849. В Послании Федеральному собранию глава государства заявил: "Кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки РФ". Особенно остро стоит проблема с военным космосом. Сегодня в этом компоненте (спутники военной навигации и связи, дистанционного зондирования Земли, визуальной и радиоразведки) орбитальная группировка Вооруженных Сил России во многом уступает США и НАТО.

Самолеты давно перестали быть "первым делом" для чиновников, ответственных за строительство отечественных воздушных лайнеров. В результате российское авиастроение потеряло конкурентоспособность и тратит большие деньги на импортозамещение технологий полувековой давности, не уделяя должного внимания сохранению текущего производства и поддержанию имеющейся техники.

В конечном итоге целые отрасли науки и техники, некогда составлявшие гордость нашего народа, формировавшие мощный инновационный и патриотический кластер СК страны, сегодня требуют возрождения, а модернизация некоторых важнейших секторов, прежде всего в финансово-экономической и культурно-мировоззренческой сферах, лишена четких ориентиров. Остановить процесс должны срочные изменения кадровой политики государства, продолжение решительной борьбы с коррупцией, развитие науки и образования.

Многое для укрепления военной безопасности уже делается. Идет перевооружение российских СЯС на РС-24 "Ярс" и РС-26 "Рубеж", ракетную установку "Авангард", завершается разработка БЖРК "Баргузин" и донных комплексов "Скиф". В этой же плеяде "Кинжал", "Сармат", "Посейдон", "Буревестник", "Пересвет" и некоторые другие виды оружия. В войска поступают более 600 самолетов разных видов: истребителей, дальнего действия, 300 новых систем ПВО и других систем оружия и военной техники.

Надежный фундамент для ведущихся преобразований формируют следующие традиционно присущие российской СК характеристики:

защитный характер, в соответствии с которым стратегия активной обороны предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства;

единственным законным основанием для применения военной силы является решение Совета Безопасности ООН. Россия может вести военные действия без соответствующей санкции при осуществлении права на индивидуальную или коллективную самооборону в случае, если произойдет вооруженное нападение на нее или ее союзников.

стратегическое сдерживание направлено на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности;

для российского народа характерны социальная устойчивость к жертвам во время войны, взаимовыручка, готовность к самопожертвованию во имя победы.

Вместе с тем следует учитывать, что в современном массовом сознании, претерпевшем в течение последних десятилетий глубокие качественные изменения, все более очевидным становится движение к формированию хрупкого баланса между коллективизмом и индивидуализмом. Этому способствует неподготовленность общества к рыночным переменам, связанным с развитием самостоятельности, ответственности за решение личных социальных проблем. С точки зрения воспитания у населения оборонного сознания такая тенденция несет непосредственную угрозу одной из фундаментальных "коллективистских" опор российской СК.

К застою и политической апатии ведет и социально-экономическая политика, для которой во все большей степени становится характерным стремление государства к минимизации своего участия в воспроизводстве населения, сокращение расходов на образование, медицину, культуру, сведение народосбережения к социальной защите.

С учетом этих факторов дальнейшие усилия по формированию российской СК должны строиться на историческом и национально-психологическом аспектах. Первый подразумевает оценку поведения государства в прошлом, что формирует основу для анализа и прогноза современных и будущих возможностей и стратегий поведения на международной сцене. Национально-психологический аспект требует углубленного изучения представлений государства и народа о самих себе как суммы стереотипов, предполагающих предрасположенность к определенному типу поведения в политике и военном деле.

Новые импульсы работе по обеспечению национальной безопасности России призван придать сопоставительный анализ характеристик СК США и Китая, как государств, в решающей степени определяющих ход геополитического противостоянии в современном мире.

Заголовок газетной версии – "Культура победы".

Продолжение темы – "Боеспособные студенты".

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года