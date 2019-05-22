Деполитизация была ошибкой

Медийные ресурсы становятся одним из самых эффективных видов оружия

Фундаментальные научные идеи о природе и значении морально-политических факторов, определяющих судьбу любого военно-силового противоборства, подтверждены всей мировой историей и особенно убедительно – историческим опытом нашего государства. Ярчайший пример – победа в Великой Отечественной войне, результаты боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, а сегодня – в Сирии в ходе борьбы с силами международного терроризма.

Мужественные, самоотверженные действия наших военнослужащих носят массовый характер, что подтверждает наличие у них высоких морально-политических качеств, позволяющих эффективно решать боевые задачи. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что формировать, укреплять и совершенствовать эти качества личного состава Вооруженных Сил невозможно без учета огромного числа факторов – от характера противоборства субъектов мировой политики и уровня развития военного искусства до современных средств и способов воздействия на сознание и чувства человека.

Иммунитет для молодежи

События последних лет убедительно показали, что странами Запада нам навязывается бескомпромиссное противоборство, которое приобретает глобальное (геоэкономическое, геополитическое, геокультурное и геостратегическое) измерение. Причем главным объектом поражения и уничтожения становятся не сами люди, а определенные типы сознаний. Что влечет за собой разрушение общества, а затем и исчезновение государства. Против России развязана полномасштабная информационно-психологическая война. Наша страна охвачена сетью специальных натовских центров в Прибалтике, Польше и других странах Североатлантического альянса. Их назначение – пропагандистско-идеологическое воздействие на граждан России, ее прямая дискредитация, позиционирование как авторитарного государства с диким, агрессивным, невежественным населением и властью, которая не считается с нормами международного права. С помощью современных массмедиа и сетевых форм работы противник стремится переформатировать индивидуальное, групповое и массовое сознание населения России в нужном для себя ключе. С той же целью организуется поддержка нетрадиционных для России религиозных структур, неправительственных организаций, "независимых" изданий и интернет-ресурсов, а также ангажированных деятелей культуры. В ход идут фальсификация истории, пропаганда индивидуализма, стяжательства и нравственной распущенности. Более того, средствами масскультуры наши враги пытаются вбить клин между поколениями. Приоритетная целевая аудитория – молодежь, потенциальные военнослужащие. Извращается, порочится самое дорогое для нашего народа – память о Великой Отечественной войне, не прекращаются попытки доказать, что подвиг победителей фашизма уценен историей, достаточно вспомнить хотя бы такие киноподелки, как "Штрафбат", "Сволочи", "Праздник".

“ В ходе операции по освобождению Алеппо информационная работа с населением помогла освободить без боя целые кварталы ”

Далеко не все выдерживают такую нагрузку. Расстрел студентов и преподавателей учащимся колледжа в Керчи, подрыв, устроенный в приемной областного управления ФСБ студентом архангельского техникума, арест московского школьника, готовившего террористический акт с помощью СВУ, и другие аналогичные факты свидетельствуют о том, что часть юного поколения оказалась вне сферы воспитания. По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, в России повысилась активность радикальных молодежных группировок, являющихся сторонниками правого и левого экстремизма. А в Интернете распространяется экстремистская идеология, основанная на идеях неонацизма и радикального ислама. Результатом такой смычки стало то, что вылазки право- и левоэкстремистских группировок зачастую неотличимы от терактов, проводимых радикальными исламистами. Вывод очевиден: на систематической основе формировать у личного состава Вооруженных Сил (да и у социума в целом) политическое сознание, высокие нравственные и волевые качества, иммунитет к чуждым ценностям.

В Сирии мы, как нигде прежде, убедились в практической значимости информационного противоборства. Медийные ресурсы стали по сути одним из самых эффективных видов оружия. Их широкое использование позволяет в считаные дни существенно изменить ситуацию изнутри. Например, в ходе операции по освобождению Алеппо информационная работа с населением помогла освободить целые кварталы без боя, вывести более 130 тысяч мирных жителей. То есть по эффекту такое воздействие сопоставимо с крупномасштабной операцией с применением войск. Скажу так: без успешного проведения информационных операций у нас не было бы военных результатов в Алеппо, Пальмире, Дейр эз-Зоре и Гуте.

Осознание острой необходимости усиления защиты традиционных ценностей российского общества, важности его духовного единства в сложных условиях мировой нестабильности привело военно-политическое руководство страны к решению о коренной перестройке системы работы с личным составом.

Наследники комиссаров

Создавая новую систему работы, мы стремились взять лучшее из опыта русской и Советской армий, войн и вооруженных конфликтов, в которых наши воины продемонстрировали высочайшие морально-политические качества защитника Отечества.

В тяжелейшей ситуации начального периода Великой Отечественной оказался востребован родившийся еще в 1918-м институт военных комиссаров. Его возрождение 16 июля 1941 года было вынужденной мерой, направленной на восстановление и укрепление морального духа личного состава, стойкости и упорства солдата в бою, на воодушевление его на подвиг во имя Отчизны, на наведение порядка и дисциплины в условиях оборонительных боев и вынужденного масштабного отступления. Показательно, что такие действия военно-политического руководства были правильно поняты и поддержаны командирами. Маршал Советского Союза Семен Бирюзов в книге "Когда гремели пушки" пишет: "Как раз в это время мы получили сообщение о том, что в Красной армии снова вводится институт военных комиссаров. Хорошо помню, с каким удовлетворением была встречена эта весть. Ведь каждый командир чувствовал тогда, насколько было необходимо усилить политическое руководство в войсках".

“ В тяжелейшей ситуации начального периода Великой Отечественной оказался востребован институт военных комиссаров ”

Военные комиссары сыграли огромную роль в укреплении Красной армии и флота, в повышении боеспособности войск, улучшении политико-воспитательной работы с личным составом в первый, наиболее трудный период Великой Отечественной. Во многих случаях политработники показывали личному составу пример героизма, стойкости, самопожертвования, нередко в случае гибели командира брали его функции на себя. За годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 362 политработника в звене от члена Военного совета фронта до заместителя политрука роты.

9 октября 1942-го институт военных комиссаров в армии и на флоте был упразднен, введено полное единоначалие. Но богатый опыт последующей вплоть до 1991 года многогранной деятельности большого отряда политработников Советской армии содержит не только позитивные начала. Следует прямо сказать, что огромный патриотический потенциал, с которым Вооруженные Силы СССР вышли из Великой Отечественной войны, постепенно растрачивался. Партийно-политическая работа приобретала все больший формализм, слабо отзывалась на вызовы времени. В итоге она оказалась почти безоружной перед социальными и национальными проблемами, вставшими во второй половине 80-х и в 90-е, перед системным кризисом как государственных институтов, так и идеологии. Затем последовал другой перекос.

Постсоветский период характеризовался активной департизацией, деидеологизацией и декоммунизацией всех сфер общественной жизни, в первую очередь системы работы с личным составом армии и флота. Надо признать, что это было компромиссное решение, вызванное условиями переходного периода.

Теперь, спустя годы, стало понятно, что деполитизация была ошибкой. Ведь Вооруженные Силы не только военно-силовой, но и политический институт. Другое дело, что в правовом и демократическом обществе они должны поддерживать не ту или иную партию, а законно избранную народом власть, обеспечивать защиту конституционного строя и порядка, что позволяет сохранить стабильность и устойчивое развитие общества.

Сегодня, как никогда, стало очевидно, что без эффективной системы формирования политического сознания военнослужащих решать задачи военной безопасности невозможно. Как отмечал президент Российской Федерации – Верховный главнокомандующий Владимир Путин, "в современных условиях политическое сознание военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала непосредственно зависит от мировоззрения, в основе которого должна лежать государственно-патриотическая идея".

Выделим основополагающие духовные ценности, составляющие каркас воинского служения современной России:

государственность как оплот суверенитета, гарант социально-экономического прогресса и духовного расцвета всех народов России;

гражданственность как принадлежность к великому российскому народу и ответственность за его историческую судьбу, за социальное благополучие;

патриотизм как чувство любви к Родине, забота о ее интересах и готовность к защите от агрессоров;

воинский долг как обостренное чувство личной ответственности перед собой и своим коллективом, выражающееся в стремлении наилучшим образом исполнять профессиональные обязанности;

мужество и героизм как твердость характера, последовательная верность нравственным принципам в случае опасности, а также поступки, совершаемые во имя возвышенных идеалов;

воинская честь как единство слова и дела, способность принимать самостоятельные решения и отвечать за них, умение идти на разумный деловой риск;

жертвенность как готовность в случае необходимости пойти на риск и самопожертвование, отстаивая свои справедливые интересы и других военнослужащих;

сила воли как способность не отступать перед трудностями, доводить начатое дело до конца, преодоление самого себя, своей слабости и неуверенности;

святость и соборность как религиозно-духовное освящение российской идеи.

В работе по формированию мировоззрения, как мне представляется, мы должны опираться на идеи отечественной военной классики. Хочу в этой связи привести размышления замечательного нашего военного мыслителя Андрея Снесарева (генерал-лейтенанта русского Генштаба, первого командующего Северо-Кавказским военным округом советской России, начальника Академии Генерального штаба РККА, в 20-е годы – профессора Военно-политической академии). В работах советского периода он отмечал: нам нужна регулярная, боевая и определенно политически мыслящая армия... Решает военную, боевую задачу сила духа... Главное – воспитание для боя, развитие в солдате начал боепригодности... Но и политической стороной воспитания нельзя пренебрегать. Назначение армии – защита Отечества и безопасности, величия и достоинства страны, всякая воспитательная система хороша, сильна и прочна только тогда, когда она национальна и проникнута исторической преемственностью…

Навстречу победе

С учетом изложенных обстоятельств в марте-апреле 2018 года коллегия Минобороны, а затем Совет безопасности РФ вышли с предложением о создании в Вооруженных Силах системы военно-политической работы. 30 июля 2018-го соответствующее решение принято президентом.

Главная цель создания военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника – надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества. Принципиально важно, чтобы эти органы умели влиять не только на умы и сердца военнослужащих, но и на массовое сознание граждан России. А для этого необходим профессионально подготовленный работник, являющийся первым помощником командира в части управления моральным духом солдата и офицера. Здесь нет и тени попытки поставить под сомнение единоначалие. Оно было, есть и будет краеугольным принципом военной организации.

Работа по формированию военно-политических органов в Вооруженных Силах в целом завершена. Что это за система?

Сформировано Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил. Выстроена структура, которая включает должности заместителей главнокомандующих (командующих, командиров, начальников) по военно-политической работе, подчиненные им управления (отделы, отделения, группы), военные учреждения культуры и периодические издания. Проведены аттестация и назначение военнослужащих на воинские должности в военно-политических органах. Должности заместителей командиров по военно-политической работе в новой системе занимают инициативные, ответственные, творчески мыслящие офицеры, имеющие хорошую профессиональную подготовку, прочный общекультурный базис.

С руководящими должностными лицами военно-политических органов видов и родов войск Вооруженных Сил, военных округов и объединений в декабре 2018-го проведен оперативно-специальный сбор. Поставлены задачи на организацию военно-политической работы в войсках (силах) в 2019 году.

Завершается работа по внесению необходимых изменений в федеральный закон "О статусе военнослужащих" (одобрен правительством), Указ президента РФ об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил (проходит рассмотрение в администрации президента). Правительство утвердило изменения в перечень военно-учетных специальностей (постановление № 163-10 от 20 февраля 2019 года). Разрабатываются новые правовые акты Минобороны.

Определены задачи вновь созданных военно-политических органов, в первую очередь выработка и утверждение на государственном уровне единых приоритетов духовной жизни человека и общества, формирование идейно убежденной, волевой личности военнослужащего, сплоченных армейских коллективов, обеспечение безусловного понимания, осознания и поддержки личным составом решений Верховного главнокомандующего, министра обороны и другие.

Новые задачи военно-политических органов в ходе применения Вооруженных Сил определил опыт операции в Сирийской Арабской Республике и маневров "Восток-2018". Он показал, что военно-политическая работа должна проводиться постоянно, со всеми категориями военнослужащих, при выполнении любых задач, в том числе непосредственно в боевых порядках подразделений, в ходе освобождения населенных пунктов невоенными методами, а также при взаимодействии с местными органами власти и населением.

С нового учебного года в Вооруженных Силах вместо общегосударственной подготовки для всех категорий личного состава введена военно-политическая. Издан приказ (№ 95 от 22 февраля 2019 года) министра обороны, определяющий порядок ее организации.

Основным содержанием военно-политической работы в Вооруженных Силах в 2019–2020 годах является подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Задачи определены в президентском указе от 9 мая 2018 года. Спланирован широкий комплекс мероприятий, в том числе совместных со странами Содружества и их вооруженными силами.

Особое значение приобретает военно-патриотическое воспитание молодежи. Центральной видится задача развития движения "Юнармия". Сегодня его ряды объединяют более 325 тысяч подростков. В каждом гарнизоне на базе учреждений культуры (как ведомственных, так и местных), а также в региональных и зональных центрах военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, при ГДО создаются Дома "Юнармии".

Во всех военных городках, воинских частях будут функционировать парки "Патриот". Уже спланировано создание 138 парков в 55 территориальных гарнизонах.

Одним из важнейших событий в ходе всенародного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет открытие на территории парка "Патриот" в Кубинке собора в честь Воскресения Христова, который после его освящения обретет статус главного храма российских Вооруженных Сил.

Разработаны федеральные государственные образовательные стандарты и примерные образовательные программы подготовки специалистов военно-политической работы, формулируются квалификационные требования к выпускникам. Министром обороны 24 декабря 2018 года принято решение о сетевой форме реализации образовательной программы "Военно-политическая работа в войсках (силах)". Ведется ее тщательная проработка по многим направлениям: организационному, нормативно-правовому, ресурсному, методическому и другим. Внесены изменения в текущую подготовку кадров военно-политических органов в Военном университете.

Любая практика будет результативной, если она опирается на серьезную научно-теоретическую базу. Вновь созданные органы военно-политической работы нуждаются в основательной поддержке со стороны столь мощного сообщества военных ученых, как АВН. Выполнение НИР по этой тематике стало бы серьезным подспорьем в становлении и деятельности военно-политических органов Вооруженных Сил.

Алексей Цыганков, заместитель начальника ГВПУ ВС РФ, генерал-майор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года