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22.05.2019
Военно-промышленный курьер

HeliRussia поднимает потолки

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Гибридные вертолеты – дело ближайшего будущего

Вертолеты и беспилотники – два направления отечественного авиапрома, за которые не приходится краснеть. Первые были представлены на прошедшей в Москве выставке HeliRussia 2019 в полной мере, отчасти присутствовали и вторые – в виде коптеров различного назначения – от пилотажных игрушек до прообразов летающих мотоциклов.

Главными игроками выставки, разумеется, были монстры отрасли – "Вертолеты России", "Эрбас", "Белл", "Леонардо", "Сафран", а также многочисленные производители различных систем, комплектующих и обслуживающего оборудования. В приветственном слове участникам форума, уже двенадцатого по счету, Владимир Путин заявил, что вертолетная отрасль в России стабильно развивается, активно осваивая как внутренний, так и международный рынки. Президент также отметил, что достигнутые значимые результаты стали возможны благодаря усилиям отечественных научно-исследовательских центров, конструкторских бюро, промышленных предприятий, профильного бизнеса.

“ Разработчики хотят заменить механическую трансмиссию электрической, и машина получит недостижимые на сегодня характеристики ”

Важный вывод, который позволяет сделать выставка: лучшая защита от санкций – грамотно выстроенная кооперация, и тому было продемонстрировано множество примеров. На подмосковном заводе "Хеливерт", совместном предприятии итальянского холдинга "Леонардо" и "Вертолетов России", собирают весьма востребованную у нас в стране модель AW139. Это машина среднего класса с несколькими вариантами компоновки салона. На Ка-62, выпускаемые на заводе "Прогресс" в Арсеньеве, ставятся французские двигатели Ardiden 3G. На стендах крупнейших зарубежных участников, естественно, привлекших внимание "Военно-промышленного курьера", представители компаний говорили, как значим для них огромный российский рынок.

Если оценивать премьеры, то в первую очередь стоит остановиться на легком вертолете R-34, разработанном АО "Аэроэлектромаш". Предприятие, с 1941 года выпускающее различное электрооборудование для авиатехники и задействованное в гособоронзаказе, совместно с ОКБ "Ротор" из Кумертау разработало очень красивую, стильную машину, которая по всем статьям может оказаться эффективнее широко известного, но уже не поставляющегося в Россию вертолета Robinson. Вертолетный завод в Башкирии специализируется на производстве машин камовской сосной схемы, по которой сделан и R-34. Как рассказал "Военно-промышленному курьеру" Владимир Довгаленок, директор конструкторского центра "Аэроэлектромаш", машина способна перевозить трех-четырех человек и может использоваться в самых разных областях. Но главное – каким видят конструкторы свой вертолет в недалеком будущем. Используя исходные компетенции, разработчики хотят заменить механическую трансмиссию, традиционно имеющую очень низкий КПД, электрической, и тогда машина получит недостижимые на сегодня характеристики. А еще вертолет, будучи очень легким, оснащается парашютной системой спасения, что наверняка повысит его привлекательность в глазах потенциальных покупателей.

"Тридцатьчетверка" от АО "Аэроэлектромаш"

На стенде Heliatica – итальянский Zefhir

Ми-2 снова в центре внимания. Фото: Алексей Песков

Питерская компания "Инновационные комплексные системы" показала совершенно необычный летательный аппарат – гибрид квадрокоптера и самолета. Взлетает и садится вертикально, при этом в полете, используя подъемную силу крыльев, оказывается куда экономичнее традиционных коптеров. Конструкция не подразумевает поворотов двигателей и прочих премудростей, а потому проста и эффективна.

Компания "Борисфен" из Дубны совместно с запорожским предприятием "Мотор Сич" презентовало программу ремоторизации широко распространенного по сию пору вертолета Ми-2. Одновременно с капитально-восстановительными работами машины, а их сейчас в разной степени сохранности существует 300–400 штук, оснащаются мощными современными двигателями АИ-450М-Б. В результате вес перевозимого груза увеличивается с 700 килограммов до тонны, а потолок поднимается с 4000 метров до 7200 – невиданный для многих вертолетов показатель, заметно расширяющий область практического применения машины.

Особенно порадовало на HeliRussia 2019 весьма широкое представительство коллективов начинающих конструкторов – как из профильных вузов, так и участников молодежного фестиваля научно-технического творчества, проводимого под патронатом "Вертолетов России" и Минпромторга.


Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Продукция
AW-139
АИ-450
Ка-60
Ка-62
Ми-2
Компании
Airbus
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Вертолеты России
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