Боеспособные студенты

Армия сильна не контрактниками, а практиками

Научно-техническая революция привела к значительным качественным изменениям в состоянии вооруженных сил, что повышает требования к квалификационным характеристикам человека, участвующего в боевых действиях. В диалектическом взаимодействии человека и техники прослеживается определяющее влияние здоровья и образования на боеготовность. Современное и перспективное оружие предъявляет повышенные требования к обученности личного состава и его физическим кондициям.

Верховный главнокомандующий обратил внимание на необходимость перехода в самое ближайшее время к Вооруженным Силам, полностью укомплектованным контрактниками. Это высказывание восприняли бы как должное, если бы незадолго до этого высокопоставленный представитель Главного организационно-мобилизационного управления не сделал прямо противоположное заявление, смысл которого в том, что в ВС РФ на ближайшую перспективу сохранится военная служба по призыву. Налицо проблема комплектования Вооруженных Сил, противоположные подходы к решению которой сохраняются. Выбор, осуществляемый высшим руководством, зависит от военно-политических, геостратегических, экономических, социально-демографических и других факторов.

Обеспечение армии личным составом определяется состоянием мобилизационного ресурса. А он напрямую зависит от демографического фактора, вызывающего у военных специалистов большую озабоченность, так как практика вооруженных конфликтов различной интенсивности показывает, что при возникновении войны с равным или превосходящим по силе противником блицкрига не ожидается. Потребуется максимальное напряжение всех ресурсов, в том числе демографических. А с ними все не так безоблачно.

Правительство уже не скрывает, что усилия по улучшению демографической ситуации не привели к заметному результату. Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова вынужденно признает, что убыль населения в России по итогам девяти месяцев 2018 года составила 173,4 тысячи человек. Об этом она заявила, выступая в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации РФ, добавив, что так же серьезно "просела" рождаемость: в настоящий момент показатель не превышает 11 на тысячу населения. В 25 регионах численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 сократилась. Эти факты никак не могут быть следствием демографического провала 90-х, считает вице-премьер, так как с того времени утекло много воды и бесконечно сетовать на "лихие годы" и "тяжелое наследие советского прошлого" нельзя.

“ Среднегодовой прирост населения в 11 послевоенных лет составлял 3,27 миллиона человек ”

Стоит напомнить, что к моменту окончания тяжелейшей в истории войны с Германией в СССР проживали 164,2 миллиона человек. В 1956-м советских граждан насчитывалось уже 200,2 миллиона, следовательно, среднегодовой прирост населения за эти 11 лет составлял 3,27 миллиона человек.

Особую тревогу и озабоченность вызывает падение рождаемости в Центральной России. Опыт Великой Отечественной войны показал, что боеспособными считались дивизии, укомплектованные славянскими национальностями (русскими, белорусами, украинцами) не менее чем на 75 процентов.

В настоящее время бедственное состояние демографических ресурсов вызвано как реформированием социально-экономической сферы, так и введением против России санкций, которые по сути – проявление гибридной войны. Факт ухудшения материальных условий существования общества вследствие неэффективной социальной политики на протяжении последних десятилетий заставляет убеждать общественное мнение в необходимости иметь компактную высокотехнологичную армию, которая в быстротечном вооруженном конфликте с минимальными потерями добьется победы в любой войне. Между тем все более ясно, что для обеспечения национальной безопасности страны, территория которой по своим размерам несопоставима с другими государствами, необходимо иметь значительные по численности Сухопутные войска, способные отразить возможное вторжение сил общего назначения (СОН) противника и обеспечить проведение мобилизации в регулярную армию. Численность войск должна поддерживаться на протяжении всей войны или, как показывает прошлый опыт, наращиваться. Из этого следует, что нужно не скрывать проблему демографической ситуации в стране заявлениями о необходимости перехода к компактной и полностью контрактной армии, а принимать комплекс мер по выправлению положения.

Значительная часть населения не понимает разницы между контрактной и профессиональной армией. Последнюю характеризует не способ заключения трудового договора (контракта), который в лучшем случае подразумевается. Профессиональный военный тот, кто постоянно занимается боевой подготовкой (для чего нужны значительные финансовые, материальные и кадровые ресурсы). Способ прохождения службы (по призыву или по контракту) роли не играет. Советская армия (с переменным составом полностью по призыву) была одной из самых боеспособных. Солдаты и сержанты (в основном студенты "летнего призыва") второго года службы выполняли нормативы по вождению, стрельбе и др. на уровне среднего прапорщика или молодого офицера. Дело не в призыве или контракте, а в том, что профессионал тот, кто более практикует в боевой подготовке. Иными словами, можно быть контрактником и не быть профессионалом и наоборот.

Сложившиеся в настоящее время параметры самого населения России (половозрастная структура) и его воспроизводство таковы, что оно будет сокращаться. Поэтому необходим комплекс мер в первую очередь по улучшению социально-экономической ситуации в стране, что в свою очередь привело бы к созданию условий для восстановления и накопления мобилизационных ресурсов. Иными словами, необходимо восстановление материального базиса существования общества (промышленности и сельского хозяйства), без чего остановить падение численности населения невозможно. Примеры Москвы и других мегаполисов некорректны, так как эти города являются местами притяжения мигрантов и не отражают общей демографической ситуации. Это справедливо и в отношении активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Таким образом, до выправления демографической ситуации в стране и на перспективу необходима новая система подготовки и накопления в запасе мобилизационных людских ресурсов. Ситуация такова, что если даже Россия сумеет с наименьшими издержками выйти из мирового кризиса, провести модернизацию экономики и увеличить ВВП, нерешенность социальных проблем может свести на нет все усилия, предпринимаемые военно-политическим руководством по перестройке Вооруженных Сил с целью придать им облик, соответствующий степени военных угроз.

Стране нужно одержать демографическую победу, так как этот фактор наряду с образовательным и культурным оказывает на мобилизационный потенциал армии определяющее влияние, а сам человеческий ресурс государства является производной от социально-экономических условий его существования.

Продолжение темы – "Народ-победитель нуждается в поддержке".

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (782) за 21 мая 2019 года