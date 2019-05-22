"Сталинские пушки" снова в цене: морпехи Вьетнама вернули в строй ЗиС-3

Источник изображения: Фото: vietbao.vn

Знаменитые советские дивизионные 76-мм пушки, несмотря на довольно-таки солидный возраст, не спешат уходить в запас. Они по-прежнему используются в ряде стран, в том числе в различных "горячих точках", например в Йемене и Сирии.

В вооруженных силах Вьетнама их в одно время снимали с вооружения и выводили на специальные базы хранения. Однако в минувшем году было принято решение вернуть ЗиСы в войска, в частности в морскую пехоту.

Источник изображения: Фото: vietbao.vn

Учитывая военно-политические реалии Вьетнама, именно сейчас есть потребность в таких достаточно легких и мобильных орудиях. Они могут поддержать своим огнем действия морпехов.

Военные эксперты не исключают, что 76-мм пушки установят на имеющиеся в войсках плавающие транспортеры ПТС-М. Ранее часть таких машин получили зенитные установки ЗУ-23-2.

Источник изображения: Фото: vietbao.vn

Дмитрий Лемешко