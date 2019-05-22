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22.05.2019
bmpd.livejournal.com

США передали вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36

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Как сообщило министерство обороны Украины, 20 мая 2019 года в поселке Девички Киевской области состоялась церемония передачи Соединенными Штатами еще двух контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36 Firefinder вооруженным силам Украины. РЛС размещены на автомобилях HMMVW. Таким образом, с 2015 года США передали вооруженным силам УКраины в порядке военной помощи из наличия американской армии суммарно 13 РЛС AN/TPQ-36.

Церемония передачи вооруженным силам Украины еще двух контрбатарейных радиолокационных станций AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019 (с) министерство обороны Украины

Со стороны bmpd укажем, что первые две РЛС обнаружения артиллерийских позиций AN/TPQ-36 Firefinder, переданные США, были доставлены на Украину (во Львов) 14 ноября 2015 года. Всего армия США в 2015 году выделила для возможной передачи Украине шесть РЛС AN/TPQ-36, находящихся на складском хранении в Пенсильвании, и остальные четыре были доставлены на Украину в июле 2016 года.

В дальнейшем США передали Украине из наличия еще три РЛС AN/TPQ-36 в мае 2017 года, две - в июле 2018 года, и теперь еще две - в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, перед передачей РЛС первых шести AN/TPQ-36 украинской стороне в 2015-2016 годах, американцами была произведена доработка станций с целью урезания их возможностей. Модификация РЛС должна сделать невозможной их использование украинскими военными для обнаружения артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Это "должно гарантировать, что украинские силы не будут обострять конфликт с помощью новых систем". Неясно, производились ли такие доработки на передававшихся впоследствии РЛС этого типа.

Возимая РЛС AN/TPQ-36 Firefinder X-диапазона (8-12,5 ГГц) вплоть до настоящего времени является в армии США основной РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника. РЛС была разработана Hughes Aircraft Company и производилась с 1978 года в большом количестве модификаций, последней из которых являлась AN/TPQ-36(V)10. Для корпуса морской пехоты США станции выпускались под обозначением AN/TPQ-46. С середины 1990-х годов выпуск и совершенствование РЛС серии AN/TPQ-36 осуществлялись получившими соответствующие права корпорациями Northrop Grumman и Raytheon (последняя на СП ThalesRaytheonSystems), последние поставки были произведены в начале 2010-х годов, и маркетинг станций продолжается. РЛС данной серии были поставлены не менее чем в 18 стран мира (последние поставки - в Ирак и Саудовскую Аравию по соглашениям 2011 года). Всего было изготовлено до 300 станций серии.

Для последней модификации РЛС обнаружения артиллерийских позиций противника AN/TPQ-36(V)10 заявляется эффективная дальность засечки позиций артиллерии - до 15 км, РСЗО - до 24 км, и минометов - до 18 км

Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019 (с) министерство обороны Украины

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Страны
Ирак
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Компании
Northrop Grumman
Raytheon
Thales
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