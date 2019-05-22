Die Welt (Германия): "Германия должна научиться эффективно защищать себя"

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой "Вельт" после перечисления собственных заслуг за пять лет своего президентства предостерегает Германию от вмешательства России в выборы и призывает усилить давление на Москву. Прошедшие выборы на Украине он не рассматривает как собственное поражение и гордится тем, что привел Украину в эру свободы и демократии.

Во время президентских выборов на Украине в конце апреля тогдашний президент Петр Порошенко потерпел поражение с самым плохим результатом, который когда-либо получал кандидат во втором туре. Его преемник Владимир Зеленский сегодня будет приведен к присяге.

"Вельт": Насколько болезненно вы восприняли такое сокрушительное поражение?

Петр Порошенко: Я горжусь пятью годами своего президентства. За это время мы провели на Украине больше реформ, чем за все предыдущие двадцать пять лет. Еще я горжусь тем, что смог защитить Украину от российской агрессии. Конечно, иногда реформы бывают болезненными, но политический руководитель должен быть готов заплатить за это свою собственную цену. Но я рассматриваю прошедшие выборы не как поражение. И больше всего горжусь тем, что создал на Украине демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, которые выиграл мой соперник, и я поздравил его с этим. Могу с гордостью сказать, что привел свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствие с европейскими стандартами.

- В чем заключаются самые большие достижения вашего президентства и в чем - самые большие неудачи?

- Самое большое достижение - усиление стабильности и сопротивляемости украинского общества. Мы начали с нуля и создали боеспособную украинскую армию. Мы добились независимости украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту украинского языка. Высшей оценки заслуживает энергетическая независимость от России, которой мы добились. Также были перестроены судебная система и банковское дело, функционирующее сегодня на солидной основе и с намного лучшими результатами. Еще одно большое достижение - децентрализация. 51% государственных расходов приходятся сегодня на местные бюджеты вместо прежних 30%. Мы законодательно построили всеобъемлющую прозрачную антикоррупционную инфраструктуру, нашедшую сейчас свое завершение в создании независимого антикоррупционного суда. При назначении судей этого органа международные эксперты в области борьбы с коррупцией обладают правом вето. И последнее: в начале моего президентства ВВП страны ежегодно сокращался на 15%. Теперь же у нас рост в 3,4%. Инфляция составляла 45%, в этом году она упала до 7%.

- А что вам не удалось, и о чем вы сейчас жалеете?

- Прежде всего, нам не удалось окончить войну на Донбассе, освободить нашу украинскую землю от оккупации. К сожалению, решение этой проблемы находится не в наших руках и даже не в руках Брюсселя. Ключ к решению - в Москве. Мы придерживаемся Минского соглашения, Россия этого не делает. Подумайте о том, что все те реформы, о которых я говорил, нам пришлось проводить в условиях войны, сильнейшим образом отягощающей нашу экономику и наше общество.

- Кремль, несмотря на Минские соглашения, нападает на украинские корабли в Керченском проливе и пытается завлечь украинских граждан в Донбассе российским гражданством. Минск потерпел поражение?

- Так как я сам - автор Минских соглашений, то знаю, что в них зафиксированы все необходимые шаги для достижения мира в Донбассе: вывод иностранных войск, а также тяжелой артиллерии и танков с Украины. Затем разоружение всех нелегальных формирований и проведение свободных и честных выборов на основе украинских законов. Что самое важное: под всеми этими пунктами Путин поставил свою подпись. Нет ни одного другого документа, где было бы то же самое. Все санкции касаются именно этого. То, что санкционный режим действует, показывает, сколько денег Россия уже потеряла из-за нарушения Минских соглашений. Но чтобы добиться выполнения требований, необходимо усилить давление на Россию.

- Но пока непохоже, что они выполняются. На упомянутые последние выпады Кремля ЕС и США не ответили усилением санкций.

- Суть вопроса состоит в понимании того, что война России направлена не только против Украины. Защищая сегодня суверенитет Украины, мы защищаем в то же самое время безопасность Европы и ее демократическую свободу. Я, во всяком случае, настроен оптимистично и надеюсь, что санкции против России будут продлены и после мая или июня. Я, конечно, не могу предсказать, что получится из выборов в Европарламент и как будет выглядеть новая Европейская комиссия. Но уверен в том, что солидарность Европы с Украиной сохранится. Только если сама Украина не наделает ошибок. Поэтому важно, чтобы новый президент оказался ответственным человеком и оставался верным принципам, которые мы установили за прошедшие пять лет.

- Ожидаете ли вы от президентства Зеленского радикального разрыва с прошлой политикой или скорее преемственности?

- Скажу честно, не знаю, так как вся его программа не известна никому. Могу только надеяться, что он пойдет тем же курсом. Уясните себе, что, согласно последним опросам, 69% всех украинцев и 80% принявших участие в выборах высказались за европейскую интеграцию. Настолько же высока и поддержка вступления страны в НАТО. Представьте себе, Украина сегодня - самая еврооптимистичная нация континента, и это при той высокой цене, которую нам пришлось заплатить.

- Но в то же самое время ЕС грозит распад, трансатлантические связи ухудшаются. Вас это беспокоит?

- Ах, знаете, все пять лет, пока я был президентом, я все время слышал разговоры, что Европа находится в кризисе и насколько это опасно. Конечно, сейчас создалась сложная обстановка из-за активизации антиевропейских сил в разных странах ЕС. А один процесс действительно опасен для европейского единства: Брексит. Этот сигнал безответственности тут же дал толчок евроскептикам на прошедших вслед за этим выборах в Нидерландах, Австрии и Италии. Но нельзя забывать, что во все эти выборы активно вмешивалась Россия. Как и, конечно, в наши президентские выборы. Я могу только настоятельно порекомендовать Германии извлечь уроки из поведения Российской Федерации, которая пыталась оказать влияние на выборы на Украине, и эффективно защитить себя от подобного.

Рихард Херцингер (Richard Herzinger)