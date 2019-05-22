Перспективы танкового парка Армии обороны Израиля

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Изменения в танковом парке АОИ

В январе 2018 г. было опубликовано, что 847-я резервная бронетанковая бригада "Меркавот hа-Плада" ("Стальные колесницы") [Армии обороны Израиля] проходит перевооружение с "Меркава-2 Бет" на "Меркава-4", став таким образом четвёртой бригадой танков этой модели, после 401-й и 7-й регулярных и 4-й резервной бригад (460-я бригада, учебная бригада бронетанковых войск, укомплектована танками разных типов, соответствующих танкам регулярных бригад, таким образом она укомплектована "Меркава-4" на 2/3).

Решение о перевооружении 847-й бригады (275-й, 293-й и 294-й бронетанковые батальоны) было принято в 2013 г., практические работы начались во второй половине 2016 г. Первым перевооружение проходил 275-й батальон. При этом 30% персонала батальона переучивались на "Меркава-4", а 70% были танкистами, демобилизующимися после регулярной службы в 7-й и 401-й бригадах между августом 2016 и августом 2017 гг. Перевооружение батальона длилось почти полтора года и завершилось в октябре 2017 г., после полноценных батальонных учений ("Имун hа-hакама"). По-видимому, бригада получила танки "Меркава-4" (без КАЗ "Меиль Руах") из 460-й бригады, а та, соответственно, получила "Меркава-4 Мем" (т.е. с КАЗ "Меиль Руах"). Перевооружение прочих батальонов бригады продолжается.

Формирование 847-й бригады началось в августе 1978 г. и завершилось в январе 1980 г. Бригада была вооружена танками "Шот Каль Далет" (модернизированные в Израиле "Центурион", наиболее современная версия этих танков в АОИ). Воевала в Первой Ливанской войне 1982 г. в составе 91-й дивизии. В 1988-1989 гг. была перевооружена на "Меркава-2", а затем и на "Меркава-2 Бет". Участвовала во Второй Ливанской войне 2006 г., также в составе 91-й дивизии. В 2014 г. бригада была переподчинена 340-й дивизии ЦВО. Части бригады участвовали в операции "Могучий утёс" 2014 г. Кроме бронетанковых, бригада включает 710-й инженерный батальон (до 2014 г. - 8173-й инженерный батальон).

А в феврале 2019 г. была опубликована следующая информация о развитии вооружения бронетанковых войск:

продолжается разработка "Меркава-4 Барак";

продолжается перевооружение 847-й бригады;

401-я бригада получает новую модификацию "Меркава-4 Мем" с модернизированной СУО;

решено, что 188-я бригада станет первой, которая получит "Меркава-4 Барак".

Последний пункт особо интересен (ранее "Меркава-4 Барак" предназначался 401-й бригаде). "Меркава-4 Барак" должен поступить на вооружение в 2020 г. Таким образом, в течении примерно 3 лет (2021-2024 гг.) 188-я бригада сменит свои "Меркава-3 Баз" на "Меркава-4 Барак", будут заменены и "Меркава-3" в составе 460-й бригады, с этого момента весь регулярный танковый парк АОИ будет состоять из танков "Меркава-4". Высвободившиеся "Меркава-3" позволят перевооружить 10-ю бригаду, последнюю резервную бригаду танков "Меркава-2".

Приложение: обзор израильского танкового парка

На протяжении первых 35 лет своей истории, бронетанковый парк АОИ рос как качественно, так и количественно. По последнему пункту, это отражается следующими цифрами:

конец 1948 г. - 42 танка, из них только 4 боеготовых (остальные - разукомплектованные, трофейные и купленные как металлолом, т.е. требующие восстановительный ремонт);

1956 г. - 434 танка, в т.ч. 224 боеготовы;

1967 - 1,301 танков, в т.ч. 1,093 боеготовы;

1973 - 2,009 танков;

конец 1977 г. - 3,736 танков.

Далее официальных цифр нет, но по-видимому в начале 80-х гг. танковый парк приблизился к 4,000 танков. Далее начались сокращения. Мир с Египтом (1979 г.), экономические трудности 80-х гг., разгром Ирака в 1991 г. и исчезновение угрозы "восточного фронта", мир с Иорданией (1994 г.), повторный разгром Ирака (2003 г.) и гражданская война в Сирии (с 2011 г.), а с другой стороны - рост роли и возможностей ПТУР, всё это способствовало постепенному сокращению танкового парка АОИ.

В 2003 г. была расформирована 500-я бронетанковая бригада (танки "Магах-7" - глубоко модернизированные М60). Это привело к сокращению регулярных брт войск до 4 бригад (7-я, 188-я, 401-я и 460-я учебная). Для сравнения, в начале 80-х таких бригад было 8 (в т.ч. 2 учебные).

В 2003-2004 гг. 401-я бригада сменила свои "Магах-6 Бет Галь" (модернизированные М60А1) на "Меркава-4". С этого момента регулярный танковый парк состоял только из танков "Меркава-2/3/4".

2014 г. - последняя волна сокращения резерва бронетанковых войск. Закрыты сразу 6 бригад, 4 танков "Магах-6/7" (11-я, 600-я, 130-я и 14-я) и 2 "Меркава-1" (263-я и 27-я). Таким образом и резерв полностью состоит из танков "Меркава-2/3/4".

Текущая ситуация для регулярных бригад:

7-я - в 2014 г. начала и в июле 2016 г. завершила перевооружение с "Меркава-2 Бет" и "Меркава-2 Далет" на "Меркава-4 Мем";

188-я - в начале 90-х гг. получила "Меркава-3 РАМАХ", в 1995 г. - "Меркава-3 Баз", с конца 90-х - "Меркава-3 Баз Далет";

401-я - в 2003-2004 гг. перевооружена с "Магах-6" на "Меркава-4", в 2010-2011 гг. на "Меркава-4 Мем";

460-я учебная - на 2/3 укомплектована "Меркава-4" и на 1/3 - "Меркава-3".

По данным Википедии и других источников на 2015 г. ситуация с резервными бригадами выглядела следующим образом:

4-я - "Меркава-4" (с 2009 г.);

8-я - "Меркава-3 РАМАХ";

10-я - "Mеркава-2 Бет";

14-я - "Mеркава-2 Бет" (по-сути, переименованная в 2014 г. 278-я бригада);

37-я - "Меркава-3" и "Меркава-3 Далет";

205-я - "Mеркава-2 Бет", возможно 1 батальон "Меркава-3";

434-я - "Меркава-3 РАМАХ" (первая резервная бригада "Меркава-3");

847-я - "Меркава-2 Бет".

На май 2019 г. Википедия даёт такую картину по резервным бригадам:

4-я - "Меркава-4";

8-я - "Меркава-3 РАМАХ";

10-я - "Mеркава-2";

14-я - "Mеркава-3";

37-я - "Меркава-3 Баз";

205-я - "Mеркава-3 Баз";

434-я - "Меркава-3 Баз";

847-я - "Меркава-2" (в стадии перевооружения на "Меркава-4").

Если эти данные верны, то после 2020 г. (параллельно с перевооружением 188-я бригады на "Меркава-4 Барак") 10-я бригада будет перевооружена на "Меркава-3 Баз" и примерно к 2025 г. танковый парк АОИ будет выглядеть следующим образом: 4 регулярные бригады "Меркава-4", 8 резервных бригад, в т.ч. 2 "Меркава-4" и 6 "Меркава-3".

В цифрах 12 бригад (т.е. не считая "Mеркава-2" на складском хранении) означает следующее:

при старом штате в 11 танков в роте (т.е. 36 танков в батальоне, 111 танков в бригаде) - 12х111=1,332;

при новом штате в 10 танков в роте (т.е. 33 танка в батальоне, 102 танка в бригаде) - 12х102=1,224.

Подробно о новом штате - в статье на ЖЖ Давида. Регулярные бригады уже перешли на новый штат.

Ссылки:

[*]847-я переходит на "Меркава-4", журнал "Ширъон", №51, январь 2018 г., стр. 36-40.

[*]Бронетанковые войска - оперативный дневник, журнал "Ширъон", №54, февраль 2019 г., стр. 54.

[*]Обсуждение на Фреш.

[*]"Будущее израильского танкопарка" - обсуждение на waronline.

[*]"Бронетанковые бригады - знаки и история" - обсуждение на waronline.

[*]"Штаты бронетанковых частей в АОИ" - обсуждение на waronline.

[*]Бронетанковые войска, статья Википедии.