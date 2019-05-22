Войти
22.05.2019
ТАСС

ЧФ подтвердил, что ожидает получения новейшего противоминного корабля в 2020 году

433
0
+2
Морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов"
Морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Корабль передадут на флот по его готовности и прохождению госиспытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Черноморский флот ожидает, что получит минный тральщик новейшего проекта 12700 "Владимир Емельянов" в 2020 году после прохождения государственных испытаний, сообщили ТАСС в ЧФ.

"Передача тральщика на флот ожидается по его готовности и прохождению госиспытаний в 2020 году", - сообщили на флоте.

Ранее о том, что тральщик планируется передать военным в 2020 году сообщал гендиректор Средне-Невского судостроительного завода, где ведется строительство корабля, Владимир Середохо.

Церемония закладки тральщика "Владимир Емельянов" состоялась весной 2017 года. Его назвали в честь героя социалистического труда, руководившего Средне-Невским судостроительным заводом Владимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на СНСЗ.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 тонн, длину 62 метра и ширину 10 метров. Экипаж насчитывает 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
СНСЗ
Проекты
2020-й год
пр. 12700
ЧФ
Похожие новости
11.04.2019
Тральщик "Владимир Емельянов" планируется передать флоту в первом квартале 2020 года
27.02.2019
Тральщик "Георгий Курбатов" спустят на воду весной 2020 года
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
26.07.2018
Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" для ВМФ РФ заложили в Петербурге
12.01.2018
Противоминную оборону флота поручили роботам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 22:55
  • 7
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 22.05 21:19
  • 19
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 22.05 20:50
  • 1
"Иван Грен" назвали "гонкой за вчерашним днем"
  • 22.05 20:47
  • 1
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 22.05 20:34
  • 28
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 22.05 20:00
  • 91
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 22.05 19:53
  • 6
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 22.05 19:29
  • 1
"Ангара-1.2" оказалась в полтора раза дороже "Союз-1.2б"
  • 22.05 19:29
  • 19
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 22.05 19:09
  • 5
Нарезное оружие разрешат приобретать без владения гладкоствольным
  • 22.05 18:32
  • 6
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
  • 22.05 18:26
  • 4
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 22.05 17:56
  • 5
В ОАК отреагировали на сообщения о переносе производства Су-34 из Новосибирска
  • 22.05 17:05
  • 113
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 22.05 16:37
  • 3
Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35