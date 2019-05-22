Капитальный долг: семьи погибших военных не будут платить за ремонт

Семьям погибших военнослужащих предоставят новые льготы: близкие родственники не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Также преференции коснутся и семей военнослужащих-контрактников, отслуживших двадцать и более лет, но скончавшихся уже на пенсии. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" (есть у "Известий") разработало Минобороны. В настоящее время документ находится на стадии ведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу. Как сказано в законопроекте, Минобороны рассчитывает, что поправки будут утверждены к октябрю этого года. По мнению экспертов, новая льгота очень важна для семей, лишившихся кормильца.

Семьям погибших военнослужащих предоставят новые льготы: близкие родственники не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Также преференции коснутся и семей военнослужащих-контрактников, отслуживших двадцать и более лет, но скончавшихся уже на пенсии. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" (есть у "Известий") разработало Минобороны. В настоящее время документ находится на стадии ведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу. Как сказано в законопроекте, Минобороны рассчитывает, что поправки будут утверждены к октябрю этого года. По мнению экспертов, новая льгота очень важна для семей, лишившихся кормильца.

Нужна поддержка

Согласно поправкам, семьи погибших или умерших военнослужащих будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Также льготы коснутся семей, проживающих в жилищных кооперативах: они не будут платить за содержание и ремонт объектов общего пользования. На компенсации могут рассчитывать и члены семей офицеров, прапорщиков и мичманов, отслуживших более двадцати лет и умерших уже после увольнения со службы.

Специфика служебной деятельности военных сопряжена со значительным риском для жизни и здоровья, поэтому они обладают особым правовым статусом, сказал "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Для семей погибших военнослужащих правовая и социальная поддержка от государства имеет большее значение. Для них законом предусмотрен определенный набор льгот, которые прописаны в законе "О статусе военнослужащих", — напомнил он. — Среди наиболее действенных мер первое место занимают права на компенсацию по оплате жилой площади, в том числе содержания, найма и капитального ремонта. Эти суммы не являются большими, но носят постоянный характер и являются хорошим подспорьем для семей, оставшихся без кормильца.

До последнего времени в законодательстве существовали пробелы: пользуясь тем, что льготы по капремонту не были четко прописаны, некоторые управляющие компании выставляли семьям погибших военнослужащих счета, которые приходилось оспаривать в суде, отметил Олег Жердев.

Немного сэкономить

Сейчас взнос на капремонт входит в состав платы за жилье. Минимальные выплаты за один метр общей жилплощади в каждом субъекте Федерации свой. В Москве с нового года берут за эти услуги 18 рублей 19 копеек в месяц, получается, что за капремонт стандартной двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м в столице надо выплатить 982 рубля с копейками.

Платеж за капремонт в среднем по России составляет ориентировочно 400 рублей в месяц с квартиры, подсчитал председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Однако в зависимости от региона сумма может меняться в разы, причем как в большую, так и в меньшую сторону.

В свою очередь председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин считает, что в среднем по России корректнее говорить о платеже за капремонт в 500 рублей в месяц. По его оценке, мера поддержки коснется от 20 тыс. до 70 тыс. семей, соответственно, речь идет о сумме 10–35 млн рублей ежемесячно.

Особая специфика

Сейчас близкие родственники погибших военнослужащих (к ним приравниваются и пропавшие без вести во время боевых действий) получают единовременное пособие в три миллиона рублей, а в дальнейшим им назначают пенсию по потери кормильца. Такие семьи не могут быть выселены из предоставленной военным ведомством по договору социального найма квартиры без безвозмездного предоставления благоустроенного жилья. В случае, если погибший военнослужащий был признан нуждающимся в жилье, его семья может рассчитывать на получение квартиры или денежных средств для ее приобретения.

Семьи погибших солдат и офицеров нуждаются в систематической поддержке, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

— Важно это и для военнослужащих, — отметил он. — Они, идя в бой, должны знать, что Родина, отправившая их на войну, не забудет их жен и детей. Это сильно влияет на боеспособность воинских частей.

Минобороны уделяет особое внимания родственникам погибших военнослужащих. В апреле 2019 года министр обороны Сергей Шойгу потребовал, чтобы семьям героев Сирии льготы и компенсации были предоставлены без судебных тяжб. Ситуацию, когда родственники погибших участников боевых действий вынуждены через суд добиваться льгот, которые им полагаются по праву, глава военного ведомства назвал вопиющей и приказал военкомам покончить с формализмом.

Министр поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться в каждом случае "проявления бездушия должностными лицами военного ведомства при работе с людьми и принять жесткие меры к бюрократам".