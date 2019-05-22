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22.05.2019
Известия.ru

Синхронный спуск: С-400 отстреляется вместе с "Панцирем-С"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

С этого года Минобороны значительно усложнит экзамены для зенитных ракетных частей ВКС — это связано с процессом усиления полков ПВО С-300 и С-400 комплексами ближнего действия "Панцирь-С". Если раньше во время учений каждая система производила стрельбы по своим мишеням, теперь для повышения эффективности они будут действовать совместно. Для синхронизации будут использоваться системы управления и распределения целей построенные по так называемому сетецентрическому принципу.

С этого года Минобороны значительно усложнит экзамены для зенитных ракетных частей ВКС — это связано с процессом усиления полков ПВО С-300 и С-400 комплексами ближнего действия "Панцирь-С". Если раньше во время учений каждая система производила стрельбы по своим мишеням, теперь для повышения эффективности они будут действовать совместно. Для синхронизации будут использоваться системы управления и распределения целей построенные по так называемому сетецентрическому принципу.

Справка "Известий"

Сетецентрический принцип — практика создания центральных сетей для ведения военных действий. Он заключается в том, что армейское командование, каждая часть, каждый танк и даже каждый солдат объединены в одну информационную сеть для обмена информацией, получения необходимых сведений о противнике, что в итоге повышает боеспособность как армии в целом, так и каждой ее составляющей.

Согласно этой концепции все рода войск, средства связи и разведки, в том числе военные спутники и дроны, представляют собой единую систему постоянного обмена данными. Таким образом находящиеся на территории противника боевые единицы смогут получать новую информацию о перемещении частей противника, а руководство — иметь реальную картину боевых действий.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в прошлом году в 185-м центре боевой подготовки ВКС на полигоне Ашулук в Астраханской области были проведены экспериментальные тактические учения. Задача для сведенных в единую систему комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" состояла в отражении двух массированных ракетных ударов: таким образом проверялась возможность объединить потенциалы систем разного класса и радиуса действия.

Командные пункты ЗРК С-400 и "Панцирь-С" были связаны автоматизированной системой управления, построенной именно по сетецентрическому принципу. В ходе учебных стрельб была создана максимально сложная обстановка: в налете на позиции подразделений ПВО одновременно участвовали цели, имитирующие гиперзвуковые и сверхзвуковые объекты, самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Расчеты разных комплексов отрабатывали взаимодействие в борьбе с разными целями, а начальники — управление разными силами и средствами.

Автоматизированная система производила распределение целей между комплексами. Расчеты С-400 уничтожали мишени, имитирующие высокоскоростные баллистические ракеты. "Панцирь-С" одновременно поражал маловысотные и малоразмерные цели — крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Учения признали успешными и эти упражнения были включены в программу итоговых проверок частей и соединений ПВО, которые зенитчики сдают дважды в год — по окончании зимнего и летнего периодов обучения.

С-300 под "Панцирем"

Современный офицер ПВО должен не только грамотно командовать своим расчетом и сбивать назначенную цель, но и оперативно взаимодействовать с другими подразделениями, заявил "Известиям" экс-замглавкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Наша техника имеет преимущества перед средствами нападения. Но нужно должным образом обучить расчеты, чтобы они выжимали всё возможное, — пояснил эксперт. — Поэтому на контрольных стрельбах создается модель воздушного удара с ракетоопасных направлений и перед расчетами ставится задача по уничтожению летательных аппаратов условного противника.

Идея дополнять дальнобойные С-300 и С-400 комплексами ближнего действия "Панцирь-С" появилась по результатам боевых действий в Сирии.

— Раньше учения проводились для отработки противодействия одному типу угроз: авиации и крылатым ракетам, — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — Но отразить массированный налет аппаратов разных типов гораздо сложнее. Комплексы работают по целям, летящим на разных высотах и с разных направлений. Это требует высокой квалификации офицеров по наработанным алгоритмам. В центре управления должны верно различать цели и давать команды на их поражение в нужном порядке.

Комплексы разных классов способны одновременно уничтожать разные угрозы, добавил эксперт. С-300 и С-400 могут бороться с авиацией противника и с крылатыми ракетами. А комплексы ближнего радиуса действия "Панцирь-С" в это же время — сбивать управляемые боеприпасы и беспилотники.

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Страны
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
22.05.2019 09:57
Полки С-400 нужно усиливать комплексами С-350.
В состав каждого дивизиона С-400 нужно включить батарею из 4-ПУ С-350  ( 2ПУ х 12 ЗУР 9М96 + 2ПУх16 ЗУР 9М100) чтобы обеспечить прикрытие комплексов С-400 от массированных атак КР и&#769; авиации противника в средней и ближней зоне.
Панцири должны пройти модернизации и получить новые ракеты для более эффективной работы по БЛА и реактивным снарядам.
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