Морпех с доставкой: десантные корабли оборудуют для перевозки катеров

Большие десантные корабли (БДК) проекта "Иван Грен" получат возможность перевозить быстроходные катера "Раптор" БК-16 и скоростные лодки. Кроме того, на них будут базироваться вертолеты для поддержки морпехов. Проект модернизации БДК уже находится в стадии разработки, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Ожидается, что обновленные корабли смогут принимать участие в десантных или гуманитарных операциях в отдаленных регионах.

Большие десантные корабли (БДК) проекта "Иван Грен" получат возможность перевозить быстроходные катера "Раптор" БК-16 и скоростные лодки. Кроме того, на них будут базироваться вертолеты для поддержки морпехов. Проект модернизации БДК уже находится в стадии разработки, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Ожидается, что обновленные корабли смогут принимать участие в десантных или гуманитарных операциях в отдаленных регионах.

В ходе модернизации БДК акцент сделают на возможность использования быстроходных катеров, десантных лодок и вертолетов поддержки, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. По новому проекту будут созданы БДК проекта 11711 типа "Иван Грен", заложенные президентом России Владимиром Путиным в апреле. Планируется, что строящиеся в Калининграде десантные корабли войдут в состав Военно-морского флота не позднее 2025 года.

Один из БДК будет носить имя Владимира Андреева — советского адмирала, участника Великой Отечественной войны. Второй получит имя Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина, который командовал бригадой морпехов при захвате японской базы Сейсин в 1945-м.

Группы спецназа с быстроходными катерами обязательно должны входить в состав морского десанта, считает экс-начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

— Катера позволят спецназу быстро и незаметно подойти к берегу, чтобы обеспечить успешную высадку основной волны десанта. Они уничтожат самые важные огневые точки, разминируют подходы к берегу, — пояснил "Известиям" адмирал.

Новые возможности

БДК предназначены для высадки десанта с выходом корабля на берег или с помощью понтонов, а также для перевозки боевой техники. При создании кораблей использовались современные технологии, включая снижение заметности за счет новых материалов. Особое внимание было уделено улучшению условий для экипажа и десанта. Новый корабль сможет пройти до 6,5 тыс. км со скоростью до 18 узлов, находясь в автономном плавании 30 дней.

Техника будет загружаться на борт либо самостоятельно по аппарелям, либо с помощью специального крана грузоподъемностью 16 т. Для этого на верхней палубе предусмотрен грузовой люк. Корабль сможет перевозить 13 основных боевых танков, либо 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой.

БДК имеют неплохое в сравнении с "десантниками" такого же класса вооружение — шестиствольные автоматические пушки калибром 30 мм и 14,5-миллиметровые пулеметы Владимирова.

Кроме того, на корабле есть ангар для базирования двух транспортно-боевых вертолетов типа Ка-29 или одного Ка-52К.

Доки помогут

Для использования с борта БДК лучше всего подходят катера проекта 03160 "Раптор" и проекта 02510 БК-16. На них есть современные системы связи, навигации, обнаружения и слежения.

Скорость БК-16 — 40 узлов, длина — 15 м, ширина 3,8 м. При скромных габаритах он имеет солидную дальность плавания 400 миль. На катере можно разместить 19 бойцов спецназа, морских пехотинцев или боевых пловцов в полной экипировке. В десантное отделение или на палубу БДК катер можно загрузить с помощью корабельного крана. Чтобы максимально упростить процедуру подъема, на нем установлены рымы — специальные кольца, позволяющие быстро зацепить плавсредство крюками.

На БК-16 может быть установлен новый дистанционно-управляемый гиростабилизированный боевой модуль. Предусмотрены еще четыре вида вооружения: пулеметы калибра 12,7 мм или 7,62 мм, 30-миллиметровые и 40-миллиметровые гранатометы. С борта катера можно оперативно запускать беспилотные разведчики легкого класса.

Не исключено, что третий и четвертые корабли измененного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", заложенные на заводе "Янтарь" в Калининграде, будут оборудованы специальными доковыми камерами для быстрого спуска катеров, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Во всяком случае, их внешний вид напоминает универсальные десантные корабли-доки, — отметил он. — Есть несколько вариантов спуска боевых катеров на воду. Самый простой — с помощью крана. Но при сильном волнении это сложный и небезопасный процесс. Также есть устройства, которые позволят выводить патрульные катера через кормовую рампу. Но самый совершенный способ десантирования — через доковую камеру. Если будет использована эта технология, получится действительно современный корабль,

С 2012 года состав ВМФ пополнили более 80 боевых кораблей и катеров, в том числе три ракетные подводные лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок и 21 надводный корабль. В конце апреля на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске на воду была спущена атомная подлодка "Белгород". На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложены два серийных фрегата проекта 22 350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", предназначенные для действий в дальней морской зоне. Здесь же произвели стыковку блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20 386, который разработан для защиты объектов морской экономической деятельности.

Стоит отметить, что в ВМС США существует катер для спецопераций SOC (Special Operations Craft) Mark V. Но его спускают на воду из доковой камеры "десантника" через специальную кормовую рампу. Он предназначен для доставки бойцов спецназа к месту операции, а также для перехвата и абордажа плавсредств противника.