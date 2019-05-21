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21.05.2019
Lenta.ru

Танк "для нищих" показали "в деле"

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tvzvezda.ru

"Звезда" опубликовала "эксклюзивные" кадры работы танка Т-72Б3, в которых, по данным телеканала, показаны "не просто учения", а машина "в действии".

"Как только экипаж занимает места в машине, в воздухе становится по-настоящему жарко. Оперативная загрузка боеприпасов кажется на первый взгляд легкой и непринужденной работой, но это сложный процесс, отработанный годами", — отмечает издание.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал "танком для нищих". "Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"", — заявил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
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