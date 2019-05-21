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21.05.2019
Военное обозрение

В Сети опубликованы кадры падения китайского истребителя-бомбардировщика

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В социальных сетях появилось видео катастрофы, которую потерпел китайский истребитель-бомбардировщик Xian JH-7. Утверждается, что самолёт упал в провинции КНР Хайнань, где проходили военные учения китайских войск.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах видно, что самолёт на большой скорости почти вертикально допускает столкновение с землёй, после чего происходит взрыв. Клубы дыма и огонь поднимаются на десятки метров вверх.

Особое внимание на себя обращает тот факт, что самолёт упал в непосредственной близости от многоэтажного строения.

В сообщениях зарубежных СМИ говорится о том, что оба пилота погибли. При этом на кадре видна дата от мая 2019 года, а в описании видео в СМИ утверждается, что речь идёт о катастрофе, произошедшей в марте. По всей видимости, указывается дата публикации записей камер наружного видеонаблюдения

Ранее в китайских СМИ, ссылавшихся на официальные сводки Минобороны КНР, говорилось, что "тел лётчиков на месте катастрофы не обнаружено, ведётся расследование".

JH-7 - китайский двухместный самолёт, который не так давно прошёл модернизацию до JH-7A, получив и российский контейнер радиотехнической разведки.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Военные учения
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