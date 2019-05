Секс с "марсианами" признали опасным

Секс между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным, пишет Inverse.

Издание приводит мнение профессора Университета Райса (штат Техас, США) Скотта Соломона, который уверен, что биологическая эволюция человека на Красной планете будет протекать со скоростью "американских горок".

Как полагает биолог, потомков колонизаторов Марса от людей с Земли будут отличать более плотные кости, ограниченная возможность зрения вдаль, измененный цвет кожи, лучшая усвояемость кислорода и другая иммунная система.

Именно последнее обстоятельство может сделать опасным контакты между землянами и марсианами, что, согласно изданию, "наложит искусственное ограничение на то, как две популяции смогут взаимодействовать и смешиваться". Соломон утверждает, что в среднем каждый ребенок на Земле рождается с 20-120 генетическими мутациями, число которых из-за повышенной радиации на Марсе будет значительно выше.

Издание напоминает, что аналогичные взгляды Соломон изложил в своей книге Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution, опубликованной в октябре 2016-го.

В августе 2015 года планетологи из США и Германии изучили возможные формы экстремальной жизни, которые могут присутствовать на отличных от Земли планетах и их спутниках, и, в частности допустили существование на Титане гигантских долгоживущих организмов.