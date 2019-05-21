"Союз против США": Польша напомнила Германии об "угрозе" России

Польша предупредила Германию о наведенных на нее российских ракетах

Польша напомнила Германии о якобы существовании "российской угрозы", на которую ФРГ не обращает внимания. При этом в Калининграде находятся ракеты, способные долететь до территории государства, обратили внимание в Варшаве. При этом само немецкое население видит куда большую угрозу в лице США. К тому же Берлин не совсем отрицает гипотетическое существование "угрозы" со стороны России: в 2016 году ФРГ даже признала РФ своим соперником.

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил газете Welt, что Россия представляет собой угрозу для Германии, но немецкая сторона этого не видит. Он напомнил, что ФРГ расположена в зоне поражения российских ракет, которые находятся в Калининграде, а Берлин не обращает внимания на этот факт.

"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", - отметил Сикорский.

К тому же он выразил мнение, что Берлин должен уделять больше внимания своей обороноспособности: располагая оборонным бюджетом в четыре раза больше, чем у Польши, Германия обладает меньшим количеством боеспособных танков.

Он также коснулся вопроса российского газопровода "Северного потока - 2". По мнению Сикорского, Берлин, поддерживая его строительство, ставит свои экономические интересы выше интересов союзников и соседей, предавая геостратегические интересы всего Евросоюза.

Впрочем, "российская угроза" не так пугает немецкое население, как угроза со стороны США. Об этом свидетельствуют результаты проведенного фондом Фридриха Эберта опроса, которые 12 февраля опубликовало издание Zeit.

Согласно опросу, который проводился среди граждан Германии, половина респондентов считают главной угрозой европейским странам Соединенные Штаты. При этом с возможностью угрозы со стороны России согласились только 33% немцев.

Половина опрошенных выразила мнение, что причиной ухудшения безопасности Европы стало расширение НАТО, тогда как 41% граждан назвал фактором возрастающей опасности расширение самого Евросоюза. Немногим более половины респондентов отметили, что европейским странам стоит выделять больше средств на оборонные нужды.

Подавляющее большинство немцев уверено: Германия играет одну из ключевых ролей в урегулировании международных кризисов. Две трети опрошенных при этом одобрили нынешнюю внешнюю политику Берлина, даже признав, что в ней есть некоторые недостатки.

Между тем, едва ли можно утверждать, что в Германии совершенно не видят угрозу в лице России. Более того, РФ официально признается в ФРГ соперником. Об этом стало известно в июне 2016 года.

Немецкое издание Die Welt сообщало, что Германия впервые за десять лет внесла изменения в свою военную доктрину, так называемую "Белую книгу". В ее новой версии Россия для Германии "больше не партнер, а соперник".

В документе указали, что для достижения своих политических целей Россия может использовать насильственные методы. В качестве примера там привели события в Крыму и Донбассе, сообщало издание. При этом Россия категорически отрицает, что она, как заявляют многие западные страны, "аннексировала" Крым и участвует в вооруженном конфликте в Донбассе.

Зампердседателя Госдумы, которая тогда была главой комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции, Ирина Яровая назвала такое решение Германии "зловещим".

"Даже само предложение объявить Россию угрозой для Германии, после недавнего переиздания "Майн кампф", выглядит зловеще", - сказала он. Незадолго до этого стало известно о переиздании книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" (Mein Kampf) с критическими комментариями, подготовленной Институтом современной истории в Мюнхене.

Яровая призвала немецких политиков к особенной ответственности накануне 75-летия со дня нападения фашистской Германии на СССР. "Тогда амбиции и желание властвовать унесли миллионы жизней невинных граждан нашей страны и наших солдат, которые спасали мир от фашизма. Любые формы раскручивания маховика претенциозных политических амбиций всегда дорого обходятся народам", - предупредила депутат.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил радиостанции "Говорит Москва", что "Белая книга" ФРГ - это даже не документ, а размышление на тему происходящего во внешней политике Германии. Он выразил мнение, что обращать внимание стоит на реальные действия со стороны Германии, а не на это руководство.

"Я думаю, что это одна из точек зрения германского истеблишмента, потому что есть и другие. Например, министр иностранных дел Штайнмайер не раз высказывался за снятие или, по крайней мере, рассмотрение вопроса о снятии санкций", - отметил он.

Кроме того, Морозов напомнил прозвучавшие незадолго до этого слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности восстанавливать отношения между Евросоюзом и Россией.

Эту позицию поддержала и фракция левых в бундестаге. "И таких примеров можно приводить все больше и больше", - подчеркнул сенатор.

К тому же, по его мнению, в последнее время до принятия такого решения тенденция в развитии отношений между ЕС и Россией, напротив, изменилась к лучшему.

Лидия Мисник