Полонез, Бук, Оса: боевой арсенал Александра Лукашенко

MILEX-2019: какое оружие Белоруссии будет конкурировать с российским

В Минске завершилась выставка вооружений MILEX-2019, в ходе которой белорусские военные представили свое "оружие возмездия", новинки техники и модернизированные варианты советских ЗРК. Представленные образцы, как ожидается, будут конкурировать с российским вооружением на рынках третьих стран. Что предлагают белорусы и чем ответит Россия, - в материале "Газеты.Ru".

В Минске завершилась IX Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2019, на которой белорусы представили результаты модернизации - причем весьма глубокой и масштабной - всего спектра доставшегося республике советского зенитного ракетного вооружения.

Одним из главных экспонатов выставки стало своего рода "оружие возмездия" президента Александра Лукашенко - ракетный комплекс "Полонез-М". Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет - 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины - 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ - 20 на 20 км. Несомненно, "Полонез-М" - грозное оружие, и гордость за обладание таким ракетным комплексом с белорусской стороны вполне оправданна. К примеру, российская РСЗО "Смерч" существенно уступает белорусскому "Полонезу" в дальности стрельбы. Она у "Смерча" составляет всего 120 км.

Кроме того, Белоруссия создала практически новый зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К". Он был впервые показан на MILEX-2019. По мнению белорусских разработчиков, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностями новый "Бук" не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности. При этом, насколько можно судить, соотношение цена/боевые свойства является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружений такого класса.

В ЗРК "Бук-МБ3К", по мнению разработчиков, реализован целый ряд новых технических решений, которые ставят разработанный комплекс в один ряд с самыми современными ЗРК средней дальности, отвечающими тенденциям развития средств ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве.

Для самоходной огневой установки (СОУ) разработана новая твердотельная РЛС S-диапазона с фазированной антенной решеткой, что позволило увеличить дальность обнаружения целей типа истребитель до 130 км, увеличить количество целевых каналов СОУ при стрельбе, а также обеспечить уверенное сопровождение целей в условиях радиоэлектронного противодействия.

Отличительная особенность всех модернизируемых средств ПВО советской эпохи силами белорусской промышленности - перевод их на новую, разработанную в Белоруссии колесную базу - либо разработки Минского автомобильного завода, либо Минского завода колесных тягачей. В частности, для боевых средств ЗРК "Бук-МБ3К" Минским заводом колесных тягачей разработано четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-69225 с колесной формулой 8х8, управляемыми колесами двух передних осей, повышенной грузоподъемностью, которая составляет 17 300 кг и более мощным 500-сильным двигателем. Это позволяет огневым средствам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч.

Также белорусы подвергли весьма глубокой модернизации зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

И столь же глубокой модернизации (вплоть до смены колесной базы) была подвергнута транспортно-заряжающая машина к ЗРК "Оса-АКМ". Вначале была проведена опытно-конструкторская работа по модернизации боевых средств из состава ЗРК "Оса". В ходе нее белорусскими промышленниками решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели, улучшена помехозащищенность электронных систем, повышены боевые возможности станции сопровождения и визирования ракет, что позволило эффективней обнаруживать, сопровождать и уничтожать малоразмерные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

По большому счету, модернизированные белорусским военно-промышленным комплексом образцы советского зенитного ракетного вооружения так или иначе будут конкурировать на рынках третьих стран с аналогичными ЗРС и ЗРК, разработанными в России.

Вместе с тем здесь следует учитывать и несколько других факторов. Во-первых, Белоруссия - независимое государство и вправе решения в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами принимать самостоятельно. "Запретить не можем, - отмечают российские специалисты, - свое надо делать на голову лучше". Во-вторых, отечественные разработчики не стоят на месте и предлагают потенциальным покупателям кардинально новое оружие с продвинутыми характеристиками. Наконец, иностранные заказчики предпочитают в огромном большинстве случаев иметь дело с оригинальным разработчиком, нежели чем с предприятиями со стороны.

Не стоят на месте россияне и в плане модернизации своего вооружения. В той же "Осе" практически полностью заменили операторный отсек, перешли на цифру, сделали цветные мониторы.

Тем не менее, подобный сектор на рынке вооружений реально существует, и есть все основания полагать, что Белоруссия не собирается упускать своего шанса в сфере модернизации и ремонта зенитной ракетной техники.

Запрос на такое вооружение есть, особенно в странах третьего мира.

Среди многих других образцов белорусского вооружения и военной техники на открытой площадке выставки MILEX-2019 была представлена трехкоординатная комбинированная твердотельная радиолокационная станция VHF и S диапазонов "Восток-3Д". Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Восток-3Д" - 360 км; измеряемые первичные координаты и параметры - азимут, дальность, угол места и радиальная скорость; разрешающая способность: по дальности - 200 м, по азимуту - 5,5 град, по углу места - 1,2 град, по радиальной скорости - 10 м/сек; время свертывания и развертывания - не более 8 мин.

Однако российский радиолокационный комплекс 55Ж6МЕ "Небо-М" на голову выше всех своих возможных конкурентов. Подобного инженерного решения в мире просто нет. Помимо всего прочего, при очень большой дальности обнаружения воздушных объектов (600 км) РЛК 55Ж6МЕ очень мобилен - время свертывания/развертывания не превышает 15 мин.

На MILEX-2019 были представлены и российские производители. В частности, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрировал модели, видеоролики и медиапрезентации о ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРК "Тор-М2Э", а также ЗРК "ОСА-АКМ1". Основным звеном в экспозиции стал натурный образец тренажера 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э" в обстановке, максимально приближенной к боевой. На открытой выставочной площади экспонировался натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса 9Ф6021Э "Адъютант".

Большим вниманием пользовался и российский ЗРК "Тор-М2К". Вооруженные силы Белоруссии получили пять батарей этого ЗРК. Белорусские военные высоко оценили эту системы и говорили об этом на выставке во весь голос. При этом они явно намерены продолжить закупки "Торов". К безусловным достоинствам этого ЗРК относится боевой опыт, который "Тор" получил в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

MILEX-2019 считается крупнейшим в Восточно-Европейском регионе международным форумом военно-технического сотрудничества. Примерно 70% выставочных площадей в комплексе "Минск-арена" были заняты предприятиями военно-промышленного комплекса Белоруссии, 20% - российскими холдингами и отдельными предприятиями и примерно 10% - иностранными участниками MILEX-2019.

Белорусская выставка становится все более узнаваемым брендом в области ВВТ. Несмотря на большое давление со стороны США, количество участников и зарубежных гостей MILEX-2019 растет от года к году. Динамика роста количества участников и посетителей белорусского форума является подтверждением роста его популярности в профессиональной среде.

Михаил Ходаренок (Минск - Москва)