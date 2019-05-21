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21.05.2019
Российская газета

Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57

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Сергей Богдан
Летчик-испытатель Сергей Богдан.
Источник изображения: www.rusrep.ru

Заслуженный летчик-испытатель, полковник запаса Сергей Богдан, освоивший 57 разных типов самолетов, признался, что Су-57 - лучшая в его практике машина. Об этом сообщает "Звезда".

По словам летчика, истребитель Су-57 превосходит существующие машины 4-го поколения и поколения 4++ по многим характеристикам и обладает всем необходимым для современного боя.

- Это низкая заметность. Также самолет обладает огромнейшей номенклатурой современного вооружения. И при этом он не утратил основных характеристик и достоинств, а в чем-то даже и превосходит - с точки зрения маневренности, летно-технических характеристик, - уточнил Сергей Богдан.

Су-57 - самый современный российский истребитель. По оценкам разных экспертов, как российских, так и зарубежных, самолет признан лучшей боевой машиной пятого поколения. Одно из главных достоинств Су-57 - его маневренность и возможность выполнять полеты на сверхзвуке без форсажа.

Ранее сообщалось, что до 2028 года Россия закупит 76 самолетов Су-57.


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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1 комментарий
№1
21.05.2019 08:28
Если Сергей сказал-значит так и есть!
0
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