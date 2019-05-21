Турция поставила в Ливию партию MRAP Kirpi II и Vuran

Правительство национального согласия (ПНС), находящееся в ливийской столице Триполи, начало получать военную помощь от Турции, которую им пообещал в разговоре с Фаизом Сарраджем турецкий лидер Эрдоган. Ранее президент Турции пообещал поддержать ПНС в противостоянии с Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара, чтобы "предотвратить заговор против ливийского народа".

турецкие Kirpi II в порту Триполи Источник изображения: topwar.ru

18 мая 2019 года в порт Триполи прибыло судно, на котором была доставлена партия новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для вооружения воинских подразделений и племен, поддерживающих ПНС. Поставленная бронетехника является довольно "свежей", так как первый образец бронеавтомобиля Kirpi II с колесной формулой 4х4 был впервые продемонстрирован в 2017 году. Броневик способен перевозить 13 человек, включая трех членов экипажа. Мощность двигателя - 370 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода - 800 км. Второй броневик Vuran также был показан в 2017 году. Масса - 18,5 тонны. Вместимость - 11 военнослужащих. На обоих машинах установлены боевые модули с дистанционным управлением. Вооружение - пулеметы.

В тоже время сообщается о появлении в Ливийской национальной армии Хафтара бронетехники, поставляемой Объединенными арабскими эмиратами (Panthera T6, Panthera F9) и новейших бронеавтомобилей Al-Mared иорданского производства. Иорданский броневик вмещает 10 человек, включая двух членов экипажа. Вооружение устанавливается в зависимости от выполняемых задач: от 12,7-мм пулеметов до пусковых установок ПТУР.

иорданский Al-Mared в армии Хафтара Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что находящееся в Триполи Правительство национального согласия, посаженное ООН и рядом европейских стран, имеет тесные связи с запрещенной в России террористической группировкой "Братья-мусульмане".