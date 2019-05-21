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21.05.2019
Lenta.ru

У Су-57 нашли "стелс-покрытие"

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Под истребители пятого поколения Су-57 подготовят специальные авиаполки с "принципиально иной структурой", сообщили "Известиям" несколько источников в Минобороны России.

Как пишет газета, "для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин, которое делает их невидимыми для локаторов противника, и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения".

По данным источников, "оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе боевой проверки этих машин".

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным, благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать "цельнометаллическим", что "может отразиться на высокотехнологичности аппарата".

В декабре прошлого года издание The National Interest написало, что Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров. Речь идет, в частности, о том, что истребители получат "пиксельную" окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.

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