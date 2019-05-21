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21.05.2019
Военно-промышленный курьер

В России появился новый материал для бронезащиты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты московского предприятия "РТ-Химкомпозит" выпустили первую опытную партию карбида бора для производства легкой и сверхпрочной керамики.

Материал позволит создавать высокоэффективные образцы бронезащиты нового поколения, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Разработку инновационного материала выполнили специалисты "УНИХИМ с ОЗ" (Екатеринбург). Представленный ими карбид бора может использоваться для создания бронеструктур, предназначенных для защиты личного состава и военной техники от пуль среднего калибра стрелкового оружия 7,62 мм и крупного калибра 14,5 мм, применяемого для снайперских винтовок и пулеметов.

Генеральный директор "РТ-Химкомпозит" Кирилл Шубский сообщил, что выпуск карбида бора на предприятии холдинга будет осуществляться в интересах российских изготовителей легкой бронекерамики.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
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