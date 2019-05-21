Впервые женщина заняла пост замминистра обороны Афганистана

Это - Мунира Юсуфзада, до недавнего времени являвшаяся сотрудницей администрации президента.

В прошлом Юсуфзада занимала посты пресс-секретаря Независимого директората местного управления и заместителя губернатора Кабула. В министерстве обороны на нее возложены обязанности заместителя министра по делам военной подготовки.

Новость о назначении Муниры Юсуфзады вызвала негативную реакцию афганской общественности, выразившей сомнения в том, что женщина справится с работой в военном ведомстве.

На критику ответил заместитель пресс-секретаря президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави, напомнивший о том, что в прошлом году аналогичную реакцию вызвало назначение Хусы Джалил на пост замминистра внутренних дел.