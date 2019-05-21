Войти
21.05.2019
Военно-промышленный курьер

Впервые женщина заняла пост замминистра обороны Афганистана

321
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Это - Мунира Юсуфзада, до недавнего времени являвшаяся сотрудницей администрации президента.

В прошлом Юсуфзада занимала посты пресс-секретаря Независимого директората местного управления и заместителя губернатора Кабула. В министерстве обороны на нее возложены обязанности заместителя министра по делам военной подготовки.

Новость о назначении Муниры Юсуфзады вызвала негативную реакцию афганской общественности, выразившей сомнения в том, что женщина справится с работой в военном ведомстве. 

На критику ответил заместитель пресс-секретаря президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави, напомнивший о том, что в прошлом году аналогичную реакцию вызвало назначение Хусы Джалил на пост замминистра внутренних дел.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Похожие новости
26.10.2017
Военные ноутбуки перестанут комплектовать кувалдами
18.04.2017
Ким блефует перед Трампом
31.03.2017
«Вертолеты России» обсуждают вопрос поставок продукции в Афганистан
10.09.2010
Доходы военной индустрии США сократятся из-за вывода войск из Ирака и Афганистана
06.09.2010
Украина завершила сборку первого из шести самолетов Ан-32 для Ирака
27.08.2010
Нужны ли танки России?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:55
  • 16
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"