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21.05.2019
WarSpot

Швейцария снова интересуется истребителями

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в этом году Швейцария может объявить тендер на новые истребители для своих ВВС. Вчера, 19 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что швейцарское правительство выделило 6 млрд франков на закупку новых боевых самолётов.

Правительство Швейцарии поручило Минобороны подготовить к сентябрю предложение о закупках, которое затем должно быть одобрено парламентом, а также поддержано на референдуме. При этом, в отличие от тендера 2014 года, который не состоялся из-за результатов референдума, на голосование будет выноситься сумма потенциальных затрат, а не конкретная модель самолёта.

F-5E пилотажной группы Patrouille Suisse ВВС Швейцарии.

Источник изображения: wikipedia.org

Швейцарии уже предложены истребители Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A и Saab Gripen E. К июлю швейцарские ВВС проведут их испытания.

По неофициальным данным, ВВС Швейцарии располагают 30 самолётами F/A-18 и 36 F-5 Tiger II. При этом срок службы "Шершней" завершается в 2030 году, а "Тигры" пригодны для полётов только в светлое время суток и при хорошей видимости.

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Страны
Швейцария
Продукция
EF-2000
F-18
F-35A
F-5
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
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