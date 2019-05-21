Военный корабль на границе: в Латвии заметили российский корвет

Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у своих границ

В Латвии в очередной раз сообщили об обнаружении у своих границ российского военного корабля. Там отметили, что он был идентифицирован в 14 морских милях от территориальных вод республики. Прибалты регулярно сообщают о приближении к своим границам российской военной техники - либо кораблей, либо самолетов.

Российский военный корабль снова был замечен вблизи границы Латвии 19 мая, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) страны. "В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", - указали в сообщении НВС в твиттере.

Тремя днями ранее там же заявили, что вблизи латвийских границ были замечены два российских военных самолета и корабль. По данным НВС, в исключительной экономической зоне Латвии, в 15 морских милях от территориальных вод, был идентифицирован корвет "Стойкий" класса "Стерегущий" с бортовым номером 545 российских ВС.

Патрульные самолеты НАТО также обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии два российских самолета Су-27.

В конце прошлого месяца НВС заявили, что идентифицировали недалеко от своих границ три российских военных корабля. В исключительной экономической зоне Латвии, в 12 морских милях от ее территориальных вод, по сообщению вооруженных сил республики, были замечены десантный корабль "Минск", фрегат "Бойкий" и корвет "Пассат" ВМФ России.

В середине марта латвийские военные сообщили, что заметили у границ республики три российских военных самолета. "Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - отметили в сообщении НВС в твиттере.

Подобные прецеденты были и в прошлом году. В конце 2018 года НВС снова сообщило об обнаружении у своих морских границ в Балтийском море российского разведывательного корабля "Юрий Иванов". Он, по данным латвийцев, находился в шести милях от территориальных вод Латвии.

В НВС также отметили, что помимо кораблей недалеко от морской границы республики были обнаружены также российские разведывательные самолеты. "25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии", - указано в сообщении вооруженных сил республики.

В Минобороны Латвии обратили внимание, что российские военные корабли, подлодки и боевая авиация регулярно появляются у границ республики.

До этого аналогичное заявление звучало 24 ноября, когда, по данным НВС, рядом с морской границей государства были идентифицированы два российских военных корабля. "В латвийской исключительной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил России", - указали в сообщении в твиттере.

До этого российский военный корабль появлялся вблизи границ Латвии 6 октября, как об этом сообщали вооруженные силы республики. Российский военный корабль класса "Стерегущий" заметили на расстоянии 14 морских миль от государственной границы, отметили в НВС.

Власти Латвии довольно часто заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих границ и самолетов рядом со своим воздушным пространством. Такую статистику там отмечают послание несколько лет.

Так, по данным минобороны балтийской республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к латвийским границам 209 раз, годом ранее - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

При этом российские власти, в свою очередь, не раз заявляли, что все полеты военных самолетов и передвижения кораблей ВС России совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Между тем, отношения России и балтийской республики продолжают ухудшаться. На фоне этого в марте этого года Латвия даже возвела 93-километровый участок забора с колючей проволокой на границе с РФ. По данным газеты Diena, латвийские власти собираются построить еще более 90 км забора. В итоге, согласно плану, его общая протяженность составит 183,6 км. Высота забора - 2,7 м, а его общая стоимость - €21,168 млн. Завершение строительства запланировано на 2020 год, отметили в газете.

Помимо забора на российско-латвийской границе также собираются построить патрульные будки, деревянные пешеходные дорожки и водопропускные трубы.

Лидия Мисник