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21.05.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" приняли участие в конференции по развитию вертолетного рынка

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 20 мая. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) принял участие в ежегодной конференции "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", которая прошла в рамках XII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019.

Участники конференции обсуждали привлекательность российского и других рынков для авиастроительных корпораций, предлагаемые ведущими производителями вертолетов программы по техническому обслуживанию техники и обучению летного и технического персонала, а также финансовые инструменты.

"На мировом рынке "Вертолеты России" сохраняют лидирующие позиции в своих традиционных сегментах тяжелых и сверхтяжелых вертолетов. При этом появление в продуктовой линейке вертолета Ансат, позволило за три года нарастить долю на мировом рынке с 2% до 9% среди легких двухдвигательных вертолетов", – отметил в своем выступлении директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Олег Ландин.

По оценкам холдинга, до 2028 года среднее количество продаваемых вертолетов с газотурбинными двигателями будет увеличиваться примерно на 2% ежегодно и составит к концу рассматриваемого периода около 860 машин. Более половины рынка займут легкие однодвигательные вертолеты, а 22% всех продаж придется на вертолеты взлетной массой 2-4 тонны с двумя двигателями.

Стратегическими экспортными рынками для холдинга по-прежнему остаются страны, обладающие крупнейшими парками российских вертолетов: государства СНГ (79% всех вертолетов), Индия (31%), страны Африки (23%) и Ближнего Востока (20%), а также Китай и Юго-Восточная Азия (19%).

Для удовлетворения потребностей заказчиков "Вертолеты России" предлагают вертолеты Ансат и новый VRT500.

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно производящийся в Казани. Его конструкция позволяет оперативно трансформировать салон как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, в ходе которых были достигнуты показатели подъема на высоту до 3500 м. Ансат в VIP-версии может перевозить до пяти пассажиров, обладает пониженным уровнем шума и вибраций.

VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек, и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Индия
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