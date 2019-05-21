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21.05.2019
ЦАМТО

Канада намерена модернизировать торпеды MK-46 к конфигурации MK-54 – DSCA

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MH-60R с двумя торпедами Mk 54
MH-60R с двумя торпедами Mk 54.
Источник изображения: financialexpress.com

ЦАМТО, 20 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Канаде в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплектов модернизации легких торпед MK-46 к конфигурации MK-54. Стоимость заказа может составить 387 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 16 мая.

Правительство Канады обратилось к администрации США с запросом о продаже 425 комплектов модернизации легких торпед MK-46 к конфигурации MK-54, контейнеров для торпед, учебных торпед многоразового применения (REXTORP) с контейнерами, отсека для флотских учений (Fleet Exercise Section или FES) и топливных баков, принадлежностей для воздушного пуска с борта самолетов, запасных частей для торпед.

Запрос также предусматривает передачу технической документации, поставку вспомогательного и испытательного оборудования, оказание услуг обучения, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить военный потенциал Канады, являющейся союзником США по НАТО.

Поставка позволит ВМС Канады модернизировать состоящие на вооружении торпеды МК-46 к конфигурации МК-54 (MK-54 изначально спроектирована таким образом, что может быть получена путем модернизации торпеды MK-46). Канада планирует использовать легкие торпеды MK-54 на кораблях класса "Галифакс", самолетах С-140 "Аврора" и морских вертолетах СН-148.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Raytheon Integrated Defense Systems. Ожидается, что правительство Канады проведет с подрядчиком переговоры о подписании компенсационного соглашения в соответствии с действующим регламентом.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
Военные учения
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