Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии

В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125. Это оружие задействовано противниками фельдмаршала Хафтара. В Сети появилось видео, на котором запечатлена буксируемая тягачом импровизированная пусковая установка, смонтированная на трале, обычно служащем для перевозки тяжелой техники.

Surface-to-air missile being utilized (against all logic) to target opposing ground forces...

I guess it's not enough to use anti-aircraft guns to kill each other... #Tripoli #Libya pic.twitter.com/FkvZiLCNdh — Emad Badi (@emad_badi) 19 РјР°СЏ 2019 Рі.

Под радостные крики ракета эффектно стартует и уходит в сторону неизвестной цели. Данных о том, что ей удалось реально что-то поразить, нет.

Некоторые из экспертов считают, что это видео было снято несколько лет назад. Именно летом 2016 года были отмечены факты подобного использования С-125 с похожей пусковой установки. С ее помощью пытались уничтожить в районе города Сирт боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Также предпринимались попытки создать самоходный вариант такого оружия. В качестве платформы выбрали 37-тонный советский средний танк Т-62.

По некоторым данным, после свержения Муамара Каддафи на складах были обнаружены запасы ракет, которые и стали использовать как тяжелые неуправляемые реактивные снаряды с 60-килограммовыми боевыми частями. Правда, в этом качестве эффективность таких средств поражения невелика, они скорее оказывают на противника психологическое воздействие.

Кроме того, известно и о применения в виде наземных НУРС авиационных ракет Х-29, предназначавшихся для бомбардировщиков Су-24МК ливийских ВВС.

Алексей Моисеев